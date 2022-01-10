Сныть обыкновенная – растение необыкновенное. Трава, которой на протяжении нескольких лет питался преподобный Серафим Саровский, среди огородников считается злостным сорняком. Соседка моя, к примеру, ведёт с нею неравный бой. Пока побеждает сныть, но если соседка догадается начать есть эту «гадкую траву», перевес может отказаться на её стороне.



В чем же секрет сныти? Давайте разбираться вместе.

Говоря о питательных свойствах сныти, нельзя не вспомнить о посте преподобного Серафима Саровского. Живя отшельником в глуши леса на холме возле реки Саровки в пяти верстах от монастыря, батюшка Серафим на протяжении нескольких лет не брал у братии даже хлеба.

Все удивлялись, чем же он питался. Эту тайну он открыл незадолго до смерти в 1832 году. Оказалось, что батюшка собирал сныть, клал в горошочек, добавив немного воды, и ставил в печь. По его словам, кушанье выходило славное. А на зиму он сушил эту травку. Тем и кормился тысячу дней. Не знаю, насколько правдив этот рассказ, и было ли что-то ещё в рационе старца, но сныть – это важное пищевое растение и за тог говорит множество исторических фактов.

Например, тот, что во время Великой Отечественной Войны работники общепита выезжали на заготовку сныти для московских столовых.

В наши дни также в научной литературе можно найти сведения о питательных свойствах сныти. В Большой Медицинской Энциклопедии это растение упоминается в статье «Зелень пищевая» наряду с привычными нам укропом и петрушкой.

Корневища у растения длинные и ползучие. Именно с этим и связана вездесущесть сныти.

Сколько бы огородники не пытались вывести ее со своих участков, она обязательно приползет от соседей, либо просто с улицы. Длинные корневища напоминают толстые нити, из-за чего бытует еще одно объяснение названия растения «с ниткой».



Эти нити расползаются во все стороны и даже на глубину до метра вглубь земли. Если дать им волю, то сныть заполонит весь участок, а культурные растения просто не смогут развиваться. Вот почему она так нелюба огородникам, и они ведут непримиримую борьбу с ней.

Полезные и питательные свойства сныти обусловлены ее химическим составом, который максимально приближен к формуле крови человека. В связи с этим люди могут долгое время принимать ее в пищу, а передозировка ее просто невозможна.

Молодые листья и побеги сныти содержат большое количество аскорбиновой кислоты (витамина С). Поэтому применение ее в пищу помогало и помогает людям справиться с весенним авитаминозом и предотвратить развитие цинги.



Также сныть содержит яблочную, лимонную кислоты, холин, каротин, биофлаваноиды, кумарины, углеводы, белки, минеральные соли, эфирные масла и смолы. Среди минеральных солей соли калия, кальция, железа, меди, кобальта, марганца, бора и титана.

Благодаря такому насыщенному химическому составу сныть обладает большим спектром лекарственных свойств, таких, как противовоспалительное, общеукрепляющее, болеутоляющее, желчегонное, заживляющее, противогрибковое, детоксикационное, седативное и другие действия.

В народной медицине сохранились рецепты применения сныти при различных недугах. С древних времен ее использовали для лечения подагры – болезни суставов, вызванной отложением солей мочевой кислоты внутри сустава из-за нарушения обмена веществ. Для этого использовались припарки из травы сныти.

Эти припарки также можно использовать и при лечении артритов, артрозов и ревматизма. Благодаря противовоспалительному и обезболивающему действию, значительно облегчается состояние при данных заболеваниях. Здесь возможно также делать компрессы из свежих листьев, а не только из сушеного сырья.

Этими же действиями обусловлена возможность применения сныти при лечении воспаления скелетных мышц – миозите, а также кожных заболеваний, таких как экссудативный диатез и рожистое воспаление

Также наружно сныть может применяется как противогрибковое средство в виде настоев и в составе мазей.

В сныти много витамина С, поэтому она оказывает стимулирующее действие на иммунную систему и укрепляет организм, а это именно то, что нужно нам после долгой зимы.

Цитотоксическое действие этого растения позволяет использовать его для профилактики образования опухолей. А детоксикационное действие помогает справиться с интоксикацией организма, вызванной химиотерапией, и любыми другими токсинами.

Сныть помогает бороться с тромбами, препятствуя их появлению, а также растворяя уже образовавшиеся.

Входящий в ее состав кумарин способствует активации процессов расщепления липопротеинов низкой плотности, засоряющих кровеносные сосуды. Таким образом сныть может применяться при атеросклерозе.

Также есть данные о применении корневищ сныти в борьбе с депрессией, неврозами и бессонницей в виде ванн с отваром.

Сныть имеет лишь одно противопоказание – это индивидуальная непереносимость.

Рецепт лекарственных снадобий оставим фитотерапевтам. И поговорим о том, как применять сныть в наилучшем виде – то есть в виде пищи.

Самый простой вариант – салат из сныти.

Листья и стебли промыть и мелко нарезать. Яйцо отварить и измельчить при помощи вилки. Смешать с листьями. Посолить и заправить майонезом (или сметаной).

Второй простой вариант – суп со снытью зеленый.

Бульон на ваше усмотрение, я вообще не варю бульонов. Добавляем картошку, тертую морковь. И, наконец, зелень – верхушки молодой крапивы и листья сныти. Можно заправить сметаной.

Икра из сныти.

Тщательно вымытую и осушенную траву сныти (500 гр.) мелко порезать, пересыпать солью (2 ст.ложки) и утрамбовать в стерильную банку до выделения сока. Хранить в холодильнике. Использовать как приправу для супов и других блюд.

Начинка для пирожков из сныти.

1 кг травы сныти опустить в кипяток до размягчения. Мелко нарезать. Добавить 3 стакана вареного риса и 3 яйца. Посолить во вкусу. Начинять пирожки.

Запеканка из сныти.

Сныть порезать, быстро отварить, смешать с растительным маслом или со сливочным. Выложить на противень, посыпанный панировочными сухарями. Сверху также присыпать сухарями. Запекать в духовке.

И, на закуску, интересный факт! Раньше продавцы овощей и фруктов перекладывали свой товар снытью, что значительно увеличивало его срок годности. И это было не просто суеверием – в наше время установлено, что в сныти содержатся натуральные пестициды, обладающие противогрибковой и бактерицидной активностью. Таким образом, сныть защищала овощи и фрукты от бактерий и грибков.

На основе сныти можно приготовить сок, настой, отвар из корневищ. Вот несколько рецептов:

Пропустить молодые листья и побеги растения в мясорубку, отжать сок. Принимать для очищения кишечника по схеме: 1 день – 1ст. ложка за полчаса до еды трижды в день; 2 день – 2 ст. ложки; 3 день – 50 мл. Затем сделать 5 дней перерыв. При необходимости повторить.

Также выжимается сок и используется на больные суставы, либо при ранах и дерматозе.

2 ст. ложки сныти залить стаканом кипятка. Настоять в термосе 1 час. Принимать при заболевании почек по ¼ стакана 4 раза в день.

Сделать настой, как в предыдущем рецепте. Затем добавить еще 1 стакан воды. Пить в течение дня при болях в суставах, заболеваниях печени и почек.

40 гр измельченных корневищ залить 1 литром воды и кипятить на медленном огне около 10 минут. Оставить настояться 30 минут. Затем процедить. Применять в виде ванн.

И, конечно, невозможно обойти стороной кулинарные рецепты со снытью.

Салат из сныти.

Листья и стебли промыть и мелко нарезать. Яйцо отварить и измельчить при помощи вилки. Смешать с листьями. Посолить и заправить майонезом.

Суп со снытью зеленый.

Из куриных шеек (9шт) сварить бульон (4 литра воды). Картофель порезать, добавить в бульон. Затем натертую морковь. И, наконец, зелень – верхушки молодой крапивы и листья сныти. Можно заправить сметаной.

Мясо со снытью, тушеное.

Небольшие куски мяса запанировать в муке, и обжарить на быстром огне с мелко нарезанным луком. Залить горячей водой и тушить около часа. Сныть мелко порезать и добавить к мясу. Тушить еще около часа. Примерно за 10 минут до готовности добавить мелко нарезанный щавель, соль и специи.

Вот такая она, сныть обыкновенная – кладезь полезных свойств и подспорье в кулинарии средь сорной травы.



Отсюда.



**



Вот ещё небольшая заметка о сныти.



Сныть – полезные свойства и противопоказания

Сныть – травянистое растение, живущее несколько лет.



В России растет в садах, лесах и дубравах. Трава сныть применяется как лекарство с мочегонным, мягчительным, обезболивающим, ранозаживляющим, противовоспалительным, противоцинготным действиями.

При поражениях суставов, поносе, запоре, цинге, почечных заболеваниях применяется настой травы в виде питья.

Полезным свойством сныти является ее болеутоляющий эффект. Для этого можно измельчать листья и прикладывать к больным местам. Настойка готовится из трех чайных ложек растения, настаивается эта смесь два часа. Применяется по полстакана четыре раза в день перед едой.

Эссенция растения помогает избавиться от опухолей, стимулирует обменные процессы. Эти ее свойства используются и в традиционной народной медицине. Так, например, Абхазии сныть применяется при экссудативном диатезе и некоторые виды рожистого воспаления.



Также значительно улучшает детоксикационную функцию печени и хорошо зарекомендовала себя как противогрибковое средство для кожи.



В Польше продукты из сныти принимаются при болезнях органов дыхания, в Японии – от головокружения.



Расти начинает в начале весны. Собирать лучше молодые листья вместе с черенками. Мягкие стебли можно и есть, но их еще нужно очистить от кожицы.



Сваренные щи из растения не уступают настоящим. Можно приготовить почти любой салат, ботвинью. Отвары и блюда помогают при подагре.

В свежих листьях растения находится от 35 до 100 мг витамина С, бор, титан, медь и марганец, что позволяет считать сныть одним из полезнейших диких растений.

Она выводит соли, улучшает их обмен, убирает воспаления, улучшает работу пищеварительного тракта.

Рецетты из сныти

Рецепт икры:

Из сныти можно приготовить икру, для этого нужно набрать зелень сныти и крапивы, около четырехсот грамм, варить это около пяти минут, залив небольшим количеством воды. Затем нужно положить листья щавля и прокрутить в мясорубке. В смесь добавить томат и лук из консервов и потушить минут десять в растительном масле. Потом в икру можно добавить перец, соль и чеснок.

Рецепт ботвиньи:

Если нужно сделать ботвинью – нужно молодые побеги и листья варить минут пять, прокрутить мясорубкой, залить литром хлебного кваса и добавить рыбью икру, соль, сметану и лук. Кстати, купить икру в Москве сейчас можно по очень хорошим скидкам.

Рецепт супа:

Из сныти так же получается хороший суп. Для этого в мясной бульон добавляют картофель и черешки сныти. После 15 минут варки нужно насыпать соль, лавровые листы и перец.



***

.