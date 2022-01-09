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Метавселенная Матрицы или реальность только для избранных. Аномальные Хроники / Декабрь 2021

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Неопознанные дирижабли над Российской империей в Первую мировую войну. НЛО — теперь и под водой, расскажут ли моряки в 2022 году правду про Атлантиду и атлантов. Как живется в Матрице и захотим ли мы «вспомнить всё». Алексей Комогорцев и Дмитрий Зеленцов подводят итоги аномального года.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/3620f556-d18c-47d6-b088-64fa50be0f66.html

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https://nday.club/marathon_2022/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eSPWZ4Irl7g
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