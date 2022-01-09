Метавселенная Матрицы или реальность только для избранных. Аномальные Хроники / Декабрь 2021
Неопознанные дирижабли над Российской империей в Первую мировую войну. НЛО — теперь и под водой, расскажут ли моряки в 2022 году правду про Атлантиду и атлантов. Как живется в Матрице и захотим ли мы «вспомнить всё». Алексей Комогорцев и Дмитрий Зеленцов подводят итоги аномального года.
Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/3620f556-d18c-47d6-b088-64fa50be0f66.html
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