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Идя по списку

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Оглавление отчета корпорации RAND 2019 года с предложениями по активизации гибридной войны против РФ, По списку идут.

Следующей после Казахстана будет Молдавия и Приднестровье.

1. Поставки летального оружия на Украину. Чек.
2. Поддержка террористов в Сирии. Чек.
3. Попытка смены режима в Белоруссии. Чек.
4. Обострение на Южном Кавказе. Чек.
5. Уменьшение российского влияния в Центральной Азии. В процессе.
6. Бросить вызов российскому присутствию в Молдавии. Ожидается.

Сам отчет можно скачать вот здесь https://t.me/boris_rozhin/19089

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7354594.html
Метки: rand, белоруссия, гибридная война, Россия, сирия, США, Украина, холодная война
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