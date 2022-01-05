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Деконструкция. Олег Комолов о фильме «Дурак» (2014)

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Олег Комолов и Кристина Егорова разбирают фильм «Дурак» (2014). Краткий сюжет фильма: жизни 800 человек общежития висят буквально на волоске из-за безразличия местных властей. В любую секунду здание может рухнуть. И кто бы мог подумать, что судьбы людей окажутся в руках простого сантехника.

Страница фильма на Кино-Театр.Ру:
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/107657/annot/

YouTube канал Олега Комолова «Простые числа»:
https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg

Дурак (2020)
Режиссёр: Юрий Быков
Сценарист: Алексей Учитель, Кира Саксаганская, Елена Быстрова
Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс
Композитор: Юрий Быков
Актёры: Артём Быстров, Наталья Суркова, Юрий Цурило, Борис Невзоров, Кирилл Полухин, Александр Коршунов, Ольга Самошина
Дарья Мороз, Сергей Арцибашев, Елена Панова
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SefHhgnMiUI
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