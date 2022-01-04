О Чести и Достоинстве. Александр Соколов
В очередной передаче из цикла “Ищем идеологию для народа” поговорим о чести и достоинстве.
Идеология для народа:
Справедливость – https://youtu.be/K_yMW2GLuQw
О Совести – https://youtu.be/FHpBK_XH4Tw
О Равенстве – https://youtu.be/1leXEpSh-rc
О Трудолюбии – https://youtu.be/odgiuQTgIpc
О Добротолюбии – https://youtu.be/JkU6PyPcd6w
О Духовном развитии – https://youtu.be/-QL8rEVPQsE
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#честь #достоинство #АлександрСоколов
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