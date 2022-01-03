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Пуск “Цереры-1″

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Китайская частная компания Galactic Energy выложила видео с процедурой запуска своей частной четырехступенчатой ракеты Galaxy Aerospace Ceres-1.
Сама ракета используется для вывода на орбиту частных спутников. Пока что состоялось 2 успешных пуска "Цереры-1".
В 2022-м году пройдут испытания возвращаемой капсулы на "Церере-1". В 2023-м году согласно планам компании планируется запустить новую ракету "Паллада-1", которая согласно расчетам способна должна быть способна выводить до 5 тонн груза на низкую околоземную орбитку.
Модернизированный вариант "Паллада-2" должен полететь где-то ближе к 2024-2025 году и там уже грузоподъемность должна достигать 14 тонн.



Плюс видеоотчет о достижениях государственноой космической программы КНР за 2021-й год.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7343911.html
Метки: Видео, Китай, кнр, космос, спутники
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