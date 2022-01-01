Скучаю по Одессе, но там меня убьют

Вассерман о личной трагедии и о том, что его удивило в Госдуме

— 00:05 Вступление;

— 00:40 Меню в столовой Госдумы: чем питаются депутаты?

— 01:35 Какой любимый новогодний салат Вассермана?

— 02:00 Новогодние традиции Вассермана: с кем и как встречает Новый год Онотоле?

— 02:53 Почему публицист не может приехать на Украину?

— 05:30 Что удивило Вассермана в работе депутатов Госдумы?

— 08:30 Как стать депутатом Госдумы? Вассерман поделился секретом успеха;

— 10:50 Сколько денег публицист потратил на избирательную кампанию?

— 12:50 Почему на Украине запрещена книга Вассермана «Украина и остальная Россия»?

— 13:45 Почему Украина до сих пор не развалилась? Политический прогноз о будущем Украины;

— 18:45 Необычный способ встретить Новый год от Романа Гнатюка;

— 19:45 Почему новогодний штурм Грозного обернулся трагедией?

— 21:45 Какие передачи смотрит Вассерман в новогоднюю ночь?

— 23:00 Оригинальный рецепт крабового салата;

— 24:05 «Опасный» эксперимент от Романа Гнатюка;

— 25:00 Пожелания на Новый год.