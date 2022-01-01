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Украина Сегодня 31.12.2021

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Скучаю по Одессе, но там меня убьют

Вассерман о личной трагедии и о том, что его удивило в Госдуме

— 00:05 Вступление;
— 00:40 Меню в столовой Госдумы: чем питаются депутаты?
— 01:35 Какой любимый новогодний салат Вассермана?
— 02:00 Новогодние традиции Вассермана: с кем и как встречает Новый год Онотоле?
— 02:53 Почему публицист не может приехать на Украину?
— 05:30 Что удивило Вассермана в работе депутатов Госдумы?
— 08:30 Как стать депутатом Госдумы? Вассерман поделился секретом успеха;
— 10:50 Сколько денег публицист потратил на избирательную кампанию?
— 12:50 Почему на Украине запрещена книга Вассермана «Украина и остальная Россия»?
— 13:45 Почему Украина до сих пор не развалилась? Политический прогноз о будущем Украины;
— 18:45 Необычный способ встретить Новый год от Романа Гнатюка;
— 19:45 Почему новогодний штурм Грозного обернулся трагедией?
— 21:45 Какие передачи смотрит Вассерман в новогоднюю ночь?
— 23:00 Оригинальный рецепт крабового салата;
— 24:05 «Опасный» эксперимент от Романа Гнатюка;
— 25:00 Пожелания на Новый год.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ukraina-segodnya-31-12-2021/
Метки: видео блог, последние выпуски
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