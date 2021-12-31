Битва Хуснуллина и Шойгу, китайцы объединились с ЛГБТ, а немцы остались без еды. И. Нагаев
- 0:55 Почему Турцию накрыл экономический Кризис, в чём ошибка Эрдогана и что он будет делать?
- 11:20 Как Тамерлан освободил Русь, и кем он был на самом деле
- 25:05 Кто больше всех сейчас страдает из-за распада СССР
- 30:25 Что стоит за ультиматум РФ НАТО и США
- 37:30 Кто спонсирует новое правительство Германии
- 47:50 Как китайцы через TikTok будут продвигать ЛГБТ и колонизировать метавселенную
- 57:30 Хуснуллин против Шойгу: из-за чего ссора?
Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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