В мире снова неспокойно. Экономическая нестабильность, катастрофа в мировом здравоохранении, всё заметнее тлеющая конфронтация между Востоком и Западом, националистические войны и террористические атаки — всё это стало привычным информационным фоном. Тем временем Часы Судного дня (Doomsday Clock) за всю историю их существования, аж с 1947 года, ещё не отмеряли для населяющих Землю народов столь немного. Сегодня всего лишь 100 условных секунд отделяют человечество от глобальной ядерной вспышки. А вот что будет дальше, когда горячая фаза конфликта останется позади и планета остынет — достоверно не знает никто.Чтобы прояснить ряд тревожных вопросов и попытаться понять во что же может вылиться международное ядерное противостояние, мы встретились с военным экспертом самого главного калибра. Виктор Иванович Мураховский рассказывает (естественно, в том объёме, в котором можно говорить на эту тему) о СЯС (стратегических ядерных силах) России и других стран мира и оценивает вероятность наступления событий, которым вряд ли кто-то будет рад. Нет причин сомневаться, что на фоне обсуждения проекта договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора, беседа с Виктором Ивановичем добавит в нашу жизнь толику бодрости, остроты и, конечно, надежды.Слово военному эксперту и главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Ивановичу Мураховскому. Знай наших!По секрету сообщу: в обозримой перспективе постараюсь пригласить товарища полковника в студию «Специнформа», чтобы побеседовать о современном общевойсковом бое, о танках и бронетехнике, о нынешней и перспективной боевой экипировке, о роботизации ВС, высокотехнологичном оружии и многом другом. Буду держать вас в курсе.Подробнее о Часах Судного дня (Doomsday Clock): https://thebulletin.org/doomsday-clock/timeline/✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru*****Краткое содержание видеоинтервью:0:00 — предисловие2:04 — краткая история ядерного оружия6:05 — о главном секрете ядерного оружия и «ядерном клубе»12:20 — о международных договорах, касающихся ядерного оружия18:45 — о роли договора СНВ-321:07 — о роли географии размещения ЯО и его носителей22:50 — об угрозах размещении ядерных ракет вблизи национальной территории26:29 — о средствах доставки ЯО и «ядерной триаде»29:32 — о военных секретах в сфере СЯС31:28 — об «экзотических» носителях ЯО34:10 — о перспективных векторах развития «ядерной триады»37:48 — о носимых ядерных зарядах и СпН40:43 — об испытаниях ЯО44:07 — об оружии «Судного дня»51:08 — ЯО в военных доктринах стран мира52:58 — о напряжённости и угрозах применения ЯО57:30 — о случайностях в области применения ЯО1:00:00 — о возможных последствиях применения ЯО1:05:30 — о шансах выжить в ядерной войне для городского населения1:08:24 — о текущем уровне напряжённости и возможном ядерном конфликте1:13:27 — что нам со всем этим делать?*****#знайнаших #история #специнформ #армия #сша #ссср #эксперт #сяс #выживание #ядерное #оборона #ЯО #война #знайнаших! #оружие