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Стратегические ядерные силы России и мира. Рассказывает Виктор Мураховский

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В мире снова неспокойно. Экономическая нестабильность, катастрофа в мировом здравоохранении, всё заметнее тлеющая конфронтация между Востоком и Западом, националистические войны и террористические атаки — всё это стало привычным информационным фоном. Тем временем Часы Судного дня (Doomsday Clock) за всю историю их существования, аж с 1947 года, ещё не отмеряли для населяющих Землю народов столь немного. Сегодня всего лишь 100 условных секунд отделяют человечество от глобальной ядерной вспышки. А вот что будет дальше, когда горячая фаза конфликта останется позади и планета остынет — достоверно не знает никто.

Чтобы прояснить ряд тревожных вопросов и попытаться понять во что же может вылиться международное ядерное противостояние, мы встретились с военным экспертом самого главного калибра. Виктор Иванович Мураховский рассказывает (естественно, в том объёме, в котором можно говорить на эту тему) о СЯС (стратегических ядерных силах) России и других стран мира и оценивает вероятность наступления событий, которым вряд ли кто-то будет рад. Нет причин сомневаться, что на фоне обсуждения проекта договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора, беседа с Виктором Ивановичем добавит в нашу жизнь толику бодрости, остроты и, конечно, надежды.

Слово военному эксперту и главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Ивановичу Мураховскому. Знай наших!

По секрету сообщу: в обозримой перспективе постараюсь пригласить товарища полковника в студию «Специнформа», чтобы побеседовать о современном общевойсковом бое, о танках и бронетехнике, о нынешней и перспективной боевой экипировке, о роботизации ВС, высокотехнологичном оружии и многом другом. Буду держать вас в курсе.

Подробнее о Часах Судного дня (Doomsday Clock): https://thebulletin.org/doomsday-clock/timeline/

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Краткое содержание видеоинтервью:
0:00 — предисловие
2:04 — краткая история ядерного оружия
6:05 — о главном секрете ядерного оружия и «ядерном клубе»
12:20 — о международных договорах, касающихся ядерного оружия
18:45 — о роли договора СНВ-3
21:07 — о роли географии размещения ЯО и его носителей
22:50 — об угрозах размещении ядерных ракет вблизи национальной территории
26:29 — о средствах доставки ЯО и «ядерной триаде»
29:32 — о военных секретах в сфере СЯС
31:28 — об «экзотических» носителях ЯО
34:10 — о перспективных векторах развития «ядерной триады»
37:48 — о носимых ядерных зарядах и СпН
40:43 — об испытаниях ЯО
44:07 — об оружии «Судного дня»
51:08 — ЯО в военных доктринах стран мира
52:58 — о напряжённости и угрозах применения ЯО
57:30 — о случайностях в области применения ЯО
1:00:00 — о возможных последствиях применения ЯО
1:05:30 — о шансах выжить в ядерной войне для городского населения
1:08:24 — о текущем уровне напряжённости и возможном ядерном конфликте
1:13:27 — что нам со всем этим делать?
*****

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CkB06vyGHAg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17523 8597
    BlackCat час назад

      Войны с применением ЯО не будет.
      Ковчегов нет, с собой золото забирать некуда.
      Маск не успевает с Старшипом, Китай не готов идти на компромисс.
      Расходимся.

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