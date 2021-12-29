Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Перед началом переговоров российский лидер лично заехал за белорусским коллегой. Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию, на которой Путин, выходя из автомобиля Mercedes, приветствует Лукашенко.

В ходе переговоров Путин отметил, что «сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии, по результатам строительства Союзного государства». По его словам, в этом году «сделан существенный шаг вперёд в ходе согласования позиций по основным направлениям». Так, приняты 28 ключевых программ развития, которые «являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств»: речь, в частности, идёт о финансах, налоговом, таможенном законодательствах.

«К сожалению, в этот пандемийный, 2020 год у нас произошёл спад в объёме товарооборота почти [на] 17%, зато в этом году уже почти 36% рост. То есть мы покрыли всё, что потеряли в предыдущий… Намечены серьёзные планы по реализации нашего взаимодействия», – отметил президент РФ, поблагодарив Лукашенко за то, что тот «неизменно поддерживает» эти процессы.

Глава Белоруссии «положительно оценил» вчерашнюю традиционную неформальную встречу руководителей государств – участников СНГ. По его словам, «удалось выйти на принципиальные вопросы, особенно там, где не получалось, не додумали: гуманитарные области, связанные с наукой, русским языком, и так далее».

«Приятно удивили все наши коллеги, которые поддержали ваши предложения по многим гуманитарным вопросам. Я думаю, потом, со временем вы об этом сами скажете людям. Это было хорошее, очень хорошее мероприятие – доброе, тёплое, – сказал Лукашенко. – Мы ещё раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики благодаря России, конечно. России достаётся всегда и досталось от этого, но вы показали этим самым свою надёжность. И это поведение всех нас, глав государств, свидетельствует о том, что мы понимаем, что происходит, люди понимают в наших государствах, и очень большой крен, – я уже человек опытный в этом плане, – произошёл в сторону нашего единения: вместе решать вопросы».

Что касается недавних договорённостей по поводу строительства Союзного государства, то как отметил белорусский лидер, уже созданы группы в правительствах, которые должны их реализовать в законодательных актах двух стран, работа идёт.

«Естественно, вы знаете ситуацию в Белоруссии. Я вам очень благодарен – очень благодарен вам лично прежде всего – за то, что вы сделали для Белоруссии, и за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить – дело не в лести. Дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба – вы делаете поручения тем или иным людям. Отзываются и компании российские, и правительство российское, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», – отметил Лукашенко.

Он признался, что республику «продолжают душить». «Пять пакетов [санкций] ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете, притом безмозглые, никому не нужные эти санкции. И то, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, – в этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене. Я публично, искренне вас за это благодарю. Вы помните, что, как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся, белорусы в долгу не останутся», – подчеркнул глава государства и добавил: «Думаю, что мы многое ещё сможем сделать, и я вас давно просил, чтобы мы не останавливались в сотрудничестве в военной, оборонной отрасли – оборонке – и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению – наших ребят прежде всего – новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем. Мы это делаем, и процесс учений останавливать не надо. Я знаю, вы, ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет. То есть по всем направлениям мы сотрудничаем и это будем делать всегда».

Встреча лидеров продлилась около трёх часов. Они обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, санкционное давление, итоги неформального саммита лидеров стран СНГ, а также проведение военных учений на территории Белоруссии в начале 2022 года.

После встречи Путин и Лукашенко планируют сыграть в хоккей.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости, РБК, Sputnik