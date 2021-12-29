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“Клоуны и дети”

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Режиссер Митта выложил в сеть ранее не публиковавшийся документальный фильм "Клоуны и дети", снятый в 1977-м году, где демонстрируется реакция детей на клоунов.
Изюминкой фильма является участие Юрия Никулина.



Режиссёр Евгений Митта поделился неизданным ранее короткометражным документальным проектом своего отца Александра. Лента называется «Клоуны и дети», а в главной роли снялся культовый советский актёр Юрий Никулин.
Картина была снята в 1977 году и рассказывает о том, как дети взаимодействуют с клоунами. По сюжету клоун приходит в разные места, в том числе, больницы, где он даёт выступления больным детям, устраивая для них настоящее представление.
Также в фильме появляются Михаил Шуйдин, Станислав Щукин, Валерий Серебряков и Станислав Долекий. Его можно посмотреть на YouTube-канале Евгения Митты.
Картина длится 30 минут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7330781.html
Метки: 1977, дети, документальное кино, никулин, ссср
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