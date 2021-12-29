“Burnt Alive in Odessa”
Вышел новый документальный фильм Яны Ерлашовой про Одесскую Хатынь. В фильме приводятся свидетельство одного из выживших во время устроенной украинскими нацистами бойни.
Аннотация:
2 мая 2014 года украинские одесситы оказались в ловушке в здании и подожгли. Потому что они протестовали против нового националистического правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Официально было объявлено 42 погибших, в том числе 7 женщин и 1 несовершеннолетний. Никто не несет ответственности за эту бойню. Александр, один из немногих выживших, делится своими воспоминаниями о том, что произошло на самом деле, и о новых битвах, в которых ему предстоит участвовать.