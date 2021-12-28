Янош Корнаи и его объяснение причин дефицита в соцстранах. Алексей Сафронов // План А №10
#Корнаи #дефицит #социализм #СССР
Венгерский экономист Янош Корнаи известен главным образом своей концепцией «мягких бюджетных ограничений» и моделью хронически дефицитной социалистической экономики. Поговорим об этой модели, её предпосылках, ограничениях и конечно о том, делает ли она дефицит при социализме неизбежным.
1. Корнаи Янош – Дефицит https://disk.yandex.ru/d/_q3ScX41A6UlJA
2. Корнаи Янош – Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма https://disk.yandex.ru/i/lt40wfcweoGfEQ
3. Крицман Л.Н. – Героический период великой русской революции. https://disk.yandex.ru/i/zondqn2GJxiFUA
Группа канала в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Композиция Neo Punk by LATG Music.