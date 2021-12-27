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Убийцы спецназовца Белянкина получили от 17 до 20 лет тюрьмы

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И завершая тему приговоров по резонансным делам (суды торопятся оставить все плохое в старом году).

Убийцы экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина получили от 17 до 20 лет тюрьмы.

Московский областной суд вынес приговор девятерым фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года. Дольше всех посидеть придется Сергею Ходжояну, Гранту и Гамлету Айрапетянам – 20, 18 и 17 лет строгого режима соответственно, которые были признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.



Еще шестеро фигурантов, не принимавших непосредственного участия в нанесении смертельного удара, получили от 5 до 5,5 лет колонии за хулиганство. Остальные нападавшие успели своевременно и осторожно потеряться на территории братской Армении.



Помимо тюремного заключения, убийцы выплатят 10 миллионов рублей семье погибшего. Все материалы уголовного дела переводились на армянский язык, поскольку фигуранты через месяц отказались общаться со следствием на русском языке и потребовали переводчика. По словам отца Никиты, никто из осужденных не признал своей вины и не извинился за содеянное.

https://t.me/milinfolive/73918 – цинк

Отец Белянкина заявил, что он удовлетворен приговором, хотя хотел бы конечно видеть пожизненные сроки заключения.
Стоит также отметить, что несмотря на то, что часть причастных скрылась в Армении, а также несмотря на существовавшие опасения, что убийц будут отмазывать через армянскую диаспору, следствие смогло довести дело до конца и обеспечить вынесения приговоров основным виновникам убийства Белянкина.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7326961.html
Метки: армения, армяне, гру, криминал, Москва, право, Россия
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