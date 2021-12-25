Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

В энергетическом кризисе в Британии виновата Россия

172 4


Ведущие британские энергетические компании обвинили Россию в том, что она…"не наращивает поставки газа в Европу", что вызывает национальный кризис.

27.07.2021

Стабильный рост ветряных электростанций в Великобритании был одной из основных причин бума «зеленой» энергии в стране. Почти четверть электроэнергии Великобритании вырабатывалась ветровыми турбинами в прошлом году, что вдвое превышает показатели 2015 года. Рост впечатляющий.
А вот электроэнергия, получаемая от газовых электростанций упала до минимального за пять лет уровня в 37% от общего объема электроэнергии в Великобритании. Великобритания начала свой путь к отказу от газа к 2035 году в соответствии с рекомендациями Комитета по изменению климата.

08.09.2021

Британская пресса предупреждает об отключениях отопления этой зимой из-за нехватки топлива. Причины этого дефицита – в закрытии британских газовых хранилищ, в дефиците сжиженного природного газа (СПГ), во взлете газовых цен и в уникальном сочетании природных катаклизмов. Однако всю ответственность на будущие проблемы британцы и европейцы возлагают на Россию, «Газпром» и президента Владимира Путина.

14.11.2021

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Евросоюз пересмотреть стратегический подход к России и заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток – 2" (СП-2) . Этот газопровод "грозит подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на то, что пандемия напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок во избежание стратегической зависимости от ненадежных партнеров

08.12.2021

С призывом отказаться от «стратегической зависимости» Европы от российского газа выступила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Она заявила об этом 8 декабря в ходе своего выступления в Королевском институте международных отношений (Чатэм-хаус).


11.12.2021

Свободные демократические страны должны отказаться от российского газа и российских денег, чтобы сохранить свою независимость. Как передает АР, такое заявление на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле сделала глава британского МИД Лиз Трасс,

24.12.2021

Главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK обратились с просьбой к правительству страны разработать и принять необходимые меры, которые помогут урегулировать ситуацию с ростом цен на газ. Эксперты заявили, что энергетике Британии угрожает кризис из-за дефицита топлива. Они обвинили в этом Россию, поскольку та «не наращивает поставки в Европу». Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели.

Сначала проводим курс на "зеленую энергетику", блокируем "Северный Поток-2", выступаем против долгосрочных контрактов с "Газпромом", требует диверсификации газовых поставок в Европу, снижения зависимости Европы от российского газа, а затем кричим про том, что Россия не наращивает поставки газа в Европу и что это Россия виновата в том, что происходит с ценой на газ в Европе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7321032.html
Метки: Британия, газ, Европа, идиоты, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 июня 2017
НАБИУЛЛИНА ПЕРЕВЕЛА В США БОЛЕЕ 6 ТРЛН.. РУБЛЕЙ «Парадокс» России - работающие нищие. Налог на имущество - кадастровая афера века!
Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2017
Новости Украины — сегодня 10 марта 2015
Лисовский Ю.А., Самарин А.Н. Украина и Крым сквозь дым информационной войны
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 20642 15838
    Sergeev два часа назад

      Странная тенденция, российский газ дорожает, российский рубль дешевеет. Может пора платить зарплату газом в твердых ценах.

      1
      1
    • 8422 6162
      чужой два часа назад

        Я слышал, что в ближайшие пол года у СП-2 сертификата не будет. А к концу этого года Миллер планирует запустить СП-2. Это какой то ананизм тайных знаний. Кто как хочет, так и др**чит.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru