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Рождение Зазеркалья. Как сплеталась западная властная сеть. Дмитрий Перетолчин

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“Формальные главы, короли, президенты и прочие на самом деле не являются руководящими главами. Они всего лишь условные главы. Они ничего не решают. Они просто делают жесты убедительного и величественного согласия, когда им передаются решения. Они усложняют притворство. Советы и собрания в действительности тоже ничего не решают”… Герберт Уэллс. Дмитрий Перетолчин продолжает цикл передач “Карточный домик” посвященный глубинной политике мирового правительства.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/e006c682-f0d1-43ed-8672-4aaa1695d0b0.html

#ДеньТВ #Перетолчин #история #Запад #власть #мироваяэлита #глубинноегосударство #DeepState
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fXpbA3nhVto
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