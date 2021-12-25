Рождение Зазеркалья. Как сплеталась западная властная сеть. Дмитрий Перетолчин
“Формальные главы, короли, президенты и прочие на самом деле не являются руководящими главами. Они всего лишь условные главы. Они ничего не решают. Они просто делают жесты убедительного и величественного согласия, когда им передаются решения. Они усложняют притворство. Советы и собрания в действительности тоже ничего не решают”… Герберт Уэллс. Дмитрий Перетолчин продолжает цикл передач “Карточный домик” посвященный глубинной политике мирового правительства.
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