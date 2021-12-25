1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 4
1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 1
1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 2
1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 3
01. Киргизские развлечения. Решают, кому начать играть
02. Киргизские развлечения. Сигнал к началу игры
03. Киргизское развлечение «ордо»
07. Киргизское развлечение «ордо». Группа побежденных
08. Киргизский орнамент. Узорный войлок «ширдак»
09. Киргизы возвращаются с ошского базара
10. Копчение кожи
13. Кузнец за работой
14. Марзия-биби за прялкой
15. Образец орнамента на женской юбке
16. Образец орнамента на циновке
18. Образец орнамента
19. Образец орнаментированного полотенца