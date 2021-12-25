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1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 4

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1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 1
1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 2
1928. Константин Кузьмич Юдахин в Киргизии. Часть 3

01. Киргизские развлечения. Решают, кому начать играть
01. Киргизские развлечения. Решают, кому начать играть

02. Киргизские развлечения. Сигнал к началу игры
02. Киргизские развлечения. Сигнал к началу игры

03. Киргизское развлечение «ордо»
03. Киргизское развлечение «ордо»

04. Киргизское развлечение «ордо»

05. Киргизское развлечение «ордо»

06. Киргизское развлечение «ордо»

07. Киргизское развлечение «ордо». Группа побежденных
07. Киргизское развлечение «ордо». Группа побежденных

08. Киргизский орнамент. Узорный войлок «ширдак»
08. Киргизский орнамент. Узорный войлок «ширдак»

09. Киргизы возвращаются с ошского базара
09. Киргизы возвращаются с ошского базара

10. Копчение кожи
10. Копчение кожи

11. Копчение кожи

12. Копчение кожи

13. Кузнец за работой
13. Кузнец за работой

14. Марзия-биби за прялкой
14. Марзия-биби за прялкой

15. Образец орнамента на женской юбке
15. Образец орнамента на женской юбке

16. Образец орнамента на циновке
16. Образец орнамента на циновке

17. Образец орнамента на циновке

18. Образец орнамента
18. Образец орнамента

19. Образец орнаментированного полотенца
19. Образец орнаментированного полотенца

20. Образец орнаментированного полотенца
Источник: https://humus.livejournal.com/8167314.html
Метки: история, Россия, средняя азия, туркестан, фото, этнография
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