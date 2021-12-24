Главная » Здоровье, Невероятное в мире

Китай превзошел США по средней продолжительности жизни

126 1


Китай превзошел США по средней продолжительности жизни 77,3 года против 77.
Этому способствовала повышенная смертность в период пандемии, в результате чего за 2 года средняя продолжительность жизни в США упала на 1,8 лет (а у мужчин на 2,2 года). Для США это стало крупнейшим спадом со времен второй мировой войны.

В РФ на 2021-й год средняя продолжительность жизни составляет 70,1. До эпидемии коронавируса было 71,5. За 2 года спад составил 1,4 года средней продолжительности жизни.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7318019.html
Метки: Демография, Китай, коронавирус, Россия, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Один пояс, один путь»: уточнение пути и расширение пояса
«Голубая лента скорости». О подлодке «Золотая рыбка», которую никто не превзошел
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
Вечная Холодная война против красно-желтой угрозы
Почему Америке нужна война
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28739 5573
    Русофил 59 мин. назад

      Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» — так написал. Марк Твен в работе «Главы моей автобиографии»

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru