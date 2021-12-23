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Железный дождь. Курочкин Виктор

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Произведения В. А. Курочкина – одни из самых искренних и пронзительных о Великой Отечественной войне. Суровая правда о войне в повестях В. Курочкина смягчается романтикой подвига и юмором, спасавшим людей в нечеловеческих условиях военного времени.
Железный дождь – повесть о первых днях войны глазами простого солдата.
Автор: Курочкин Виктор
Жанр: Военная проза, повесть
Издательство: Нигде не купишь
Исполнитель: Вячеслав Герасимов 
Год выпуска: 2013 
Аудиокнига предоставлена издательством «Нигде не купишь»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wx_Yq2exhEI
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