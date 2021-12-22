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Следующий год будет решающим в энергетическом противостоянии в РФ. Борис Марцинкевич

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Главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич подводит итоги уходящего года: как изменился политический расклад сил под влиянием энергетической ситуации. Что нас ждёт в наступающем году. Ведущий Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZJBNaKZT5BM
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