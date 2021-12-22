В феврале 1942 года советские войска на северо-западе СССР впервые окружили 95-тысячную немецкую группировку. Однако дожать противника они тогда так и не смогли.

В конце 1941 года Красная Армия нанесла немцам сокрушительное поражение под Москвой, отбросив вермахт на несколько сотен километров от столицы. Окрыленное успехом советское командование решило, что настало время для коренного перелома в войне, и инициировало масштабное наступление на всех фронтах.

«Немцы хотят… выиграть время и получить передышку», — отметил тогда Сталин: «Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны… и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году».

Пленные немцы под Москвой, декабрь 1941 года. Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Один из главных ударов планировали нанести по осаждающей Ленинград Группе армий «Север». 7 января 1942 года войска Северо-Западного фронта под командованием генерал-лейтенанта Павла Курочкина атаковали позиции противника в районе озер Ильмень и Селигер, развивая наступление в направлении Демянска и Старой Руссы.

«Северо-запад труден по-своему», — писал командир батареи гвардейских минометов Владимир Фланкин: «Там, правда, почти не бывает лютых морозов и непереносимой жары. Климат мягкий и влажный. Но кругом леса и болота. Влага — круглый год. Ступишь в сторону от тропы — и провалишься по пояс. Бездорожье».

Демянская наступательная операция Красной Армии. А.Еланчук/Sputnik А.Еланчук/Sputnik

Несмотря на труднопроходимую местность и ожесточенное сопротивление немцев, Красная Армия успешно продвигалась вперед по нескольким направлениям, намереваясь взять противника в клещи. Обеспокоенное командование 2-го армейского корпуса вермахта запросило у Берлина разрешение отступить, но получило категоричный ответ: «Демянск должен защищаться до последнего человека». В итоге, 20 февраля двигавшиеся навстречу друг другу советские части замкнули кольцо окружения у села Залучье, отрезав значительные силы 2-го корпуса и моторизованной дивизии СС «Мертвая голова» общей численностью в 95 тысяч человек.

Эвакуация раненых из Демянского «котла». Getty Images Getty Images

Под контролем окруженной группировки находилась территория площадью в 3000 квадратных километров, на которой располагались крупный город Демянск и ряд мелких населенных пунктов.

Руководство Третьего рейха запретило именовать ее словом «котел», предпочитая использовать такие выражения, как «Крепость Демянск» и «Твердыня на Востоке». Солдаты 2-го корпуса, в свою очередь, называли ее просто «графством», поскольку их командир генерал Вальтер фон Брокдорф-Алефельд действительно был графом.

Вальтер фон Брокдорф-Алефельд. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Советское командование прекрасно понимало, что попавшего в ловушку противника необходимо уничтожить поскорее. Однако все предпринимаемые Красной Армией попытки пробить оборону 2-го корпуса оканчивались практически ничем.

«Противник блокировал все дороги, все мало-мальски пригодные для нашего наступления пути и подступы», — вспоминал Курочкин: «А так как движение вне дорог значительных войсковых масс вообще исключалось, то преодолеть такую оборону было исключительно трудно… Тихие заснеженные поля перед такими деревнями могли в одно мгновение превратиться в ад кромешный, как только мы двинемся в наступление. Каждый метр пространства простреливался из многочисленных пулеметов, орудий, притаившихся в деревнях».

Командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант Павел Курочкин (сидит) во время заседания военного совета Северо-Западного фронта. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Для немецкой группировки защита «котла» также обернулась большим напряжением всех сил. «Опорные пункты оборудованы и заняты личным составом. Задействованы все до самого последнего солдата, включая поваров…» — писал в своем дневнике обер-лейтенант Мартин Штеглих.

Жуткую картину в своих мемуарах рисует командир взвода связи 37-го гвардейского артиллерийского полка Иван Новохацкий: «Немцы из трупов наших солдат делали брустверы для своего переднего края, складывая их и обливая водой, так как копать, как правило, было нельзя — не давала вода, которая во многих местах была в 20–30 сантиметрах от поверхности».

Немецкий солдат в Демянске. Bundesarchiv Bundesarchiv

Без регулярного снабжения провизией и боеприпасами войска Брокдорф-Алефельда не смогли бы продержаться сколько-нибудь долгое время, и Герман Геринг бросил на помощь «Крепости Демянск» все свободные силы транспортной авиации. Авиагруппы изымались у Группы армий «Центр» и даже у Африканского корпуса. Поскольку господство в воздухе все еще оставалось за Люфтваффе, ВВС Красной Армии не смогли существенно помешать работе «воздушного моста». Тем не менее, при снабжении Демянска немцы потеряли свыше сотни транспортных «Юнкерсов-52» и «Хейнкелей-111».

Снабжение окруженных в Демянском «котле» немецких войск по воздуху. Bundesarchiv Bundesarchiv

С приходом весны немецкие войска стали предпринимать попытки прорвать кольцо окружения, что, в конечном итоге, им удалось. 22 апреля 1942 года в районе деревни Рамушево армейская группа генерал-лейтенанта Вальтера фон Зейдлица-Курцбаха вошла в контакт с пробивающимися из «котла» солдатами генерал-майора Ханса Цорна.

Образовался так называемый «рамушевский коридор» шириной до одного километра. Немцам, однако, удалось расширить его до восьми километров, укрепить минными полями, десятками дотов и дзотов. Многократные попытки советских войск уничтожить эту линию снабжения и восстановить «котел» так ни к чему и не привели.

Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах во время деблокирования окруженной группировки. Bundesarchiv Bundesarchiv

Успешная оборона Демянского «котла» сыграла с Гитлером злую шутку. Когда в ноябре 1942 года 300-тысячная армия Фридриха Паулюса попала в ловушку в Сталинграде, фюрер запретил ей оставлять город, так как был уверен, что и здесь Люфтваффе выручит окруженные войска.

Лидер Третьего рейха не учел, однако, возросшую активность и эффективность ВВС Красной Армии и кардинально отличавшиеся от Демянска условия местности: одно дело лететь несколько десятков километров над глухими лесами, и совершенно другое — две сотни километров над открытой степью, преодолевая при этом жесткое противодействие сил советской ПВО. За эту ошибку нацистам вскоре пришлось заплатить высокую цену.