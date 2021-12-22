Соединённые Штаты не согласны с несколькими пунктами российского договора о гарантиях безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы в том, что россияне положили на стол. Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть то, что мы положим на стол [переговоров], на что необходимо ответить России», — сказал он на брифинге.

Говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе по линии Совета Россия – НАТО и ОБСЕ, Блинкен отметил: «Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперёд путём дипломатии по вызывающим разногласия вопросам».

Госсекретарь отметил, что на таких переговорах речь должна идти не только о предложениях России, но и о действиях Москвы, вызывающих обеспокоенность США и их европейских союзников. По его словам, Штаты готовы «дать очень значимый и масштабный ответ» на то, что, по мнению американской администрации, будет являться агрессией со стороны России.

«Мы занимаемся дипломатией и сдерживанием одновременно. Они идут параллельно. Президент [США Джо] Байден во время своей первой встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Женеве несколько месяцев назад сказал, что мы отдаём решительное предпочтение более предсказуемым и стабильным отношениям между Россией и Соединёнными Штатами. Но если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно», – заявил он.

Как отметил Блинкен, Байден «в течение многих лет ясно заявлял, что есть основополагающие принципы, по которым никто не будет отступать». «Одна страна не имеет права силой менять границу другой. Одна страна не имеет права диктовать курс другой или указывать ей, с кем поддерживать связи. Страна не может устанавливать сферу влияния. Это понятие должно отправиться на свалку истории», – заявил госсекретарь, подчеркнув, что Вашингтон намерен обеспечить соблюдение этих принципов.

Глава Госдепа отметил, что США работают с Россией и партнёрами в Европе по ситуации вокруг Украины «по всем направлениям». По его словам, «следующие шаги на дипломатическом направлении будут через диалог по стратегической стабильности, который уже налажен между Россией, США, НАТО и ОБСЕ». «И давайте посмотрим, если и куда пойдут эти переговоры, сможем ли мы действительно достичь прогресса в дипломатическом плане», – сказал он, призвав к выполнению Минских договорённостей. «Мы также хотим, чтобы Россия пошла на деэскалацию и отвела войска от границы с Украиной, чтобы снять напряжённость. В таких обстоятельствах гораздо уместнее вести разговор, чем в случае эскалации, а не деэскалации», – заключил госсекретарь.

Напомним, МИД РФ не раз говорил о том, что обвинения в подготовке к атаке на Украину в адрес России беспочвенны.

В ходе брифинга госсекретарь также оценил роль США на мировой арене. По его мнению, Штаты играют организующую роль во взаимодействии с другими странами. Блинкен подчеркнул, что лидерство Америки важно и выразил уверенность, что мир не организует себя сам.

«Когда мы не вовлечены в работу, когда мы не ведём за собой, тогда происходит одно из двух: или кто-то другой пытается занять наше место, но не в том виде, который бы продвигал наши интересы и ценности, или никто не пытается. Тогда получается хаос», — сказал он.

Дипломат добавил, что провёл множество личных встреч с коллегами и по итогам таких бесед он сделал вывод, что каждый регион мира «откровенно радуется участию и лидерству США».

По материалам «Интерфакса», ТАСС, НТВ, РБК, Ленты.ру