В состав ВМФ РФ вошли две новые атомные подлодки
Военно-морские флаги подняты на новых атомных подводных крейсерах «Князь Олег» (проекта 955А, «Борей-А») и «Новосибирск» (проекта 885М, «Ясень-М»). Старт церемонии, которая проходила в Северодвинске, дал по видеосвязи президент РФ Владимир Путин. На месте на «Князе Олеге» присутствовал замминистра обороны Алексей Криворучко, а на «Новосибирске» — главком ВМФ Николай Евменов. Российский лидер поблагодарил коллектив «Севмаша», где были построены субмарины. «Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. "Князь Олег" оснащён баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" – крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам», – отметил Путин. По словам главы государства, в ближайшее время субмарины пополнят состав Тихоокеанского флота РФ и «заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане». Президент рассказал,...