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Шульман, Рындыч, Лебедев и наречия

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В новом выпуске блога речь идёт о наречиях и об ударениях в них. На повестке всего три слова, но у каждого своя история.
Очень приятно, что ошибки делают не все, есть и отличники, на которых стоит равняться. Например, рекомендую всем школьникам образовательный канал Константина Мельника

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gs0hhrD7qLM
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