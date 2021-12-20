Шульман, Рындыч, Лебедев и наречия
В новом выпуске блога речь идёт о наречиях и об ударениях в них. На повестке всего три слова, но у каждого своя история.
Очень приятно, что ошибки делают не все, есть и отличники, на которых стоит равняться. Например, рекомендую всем школьникам образовательный канал Константина Мельника
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