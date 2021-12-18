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Постковидный рынок труда: потери и приобретения. Глава Superjob раскрывает секреты

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Что произошло с рынком труда за 2 ковидных года. Какие профессии ушли, а какие – стали максимально востребованы. Почему выстраивавшаяся система агломераций затрещала по швам. В чём заключается самая выгодная инвестиция на данный момент времени. Об этом и многом другом в интервью Сергею Харцызову рассказывает создатель и президент компании Superjob Алексей Захаров.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J7fIkYxsX0w
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