Постковидный рынок труда: потери и приобретения. Глава Superjob раскрывает секреты
Что произошло с рынком труда за 2 ковидных года. Какие профессии ушли, а какие – стали максимально востребованы. Почему выстраивавшаяся система агломераций затрещала по швам. В чём заключается самая выгодная инвестиция на данный момент времени. Об этом и многом другом в интервью Сергею Харцызову рассказывает создатель и президент компании Superjob Алексей Захаров.
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