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Сергей Сергушкин. Русская армия в 1914 году

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Первая мировая война продлилась более четырех лет и стала самой кровопролитной из всех, что видел свет до неё. Мир после окончания этого военного конфликта изменился до неузнаваемости. Ответить на вопрос как удалось подготовиться Российской империи к этой решающей битве и посвящен сегодняшний разговор с к.и.н., научным сотрудником Государственного исторического музея Сергеем Сергушкиным.
- Удалось ли России извлечь уроки из поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг.?
- Каковы были планы военного командования и наших противников?
- Как обстояли дела с материально-техническим обеспечением армии?

Подробнее о выставке “Российская империя”: https://shm.ru/shows/30909/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8D09mFC1pxk
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