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А.А. Редько и И.Я. Медведева на 3-м Круглом столе Марии Шукшиной

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Отрывок из трансляции 3-го Круглого стола Марии Шукшиной. На документах и фактах чётко показано, что ВОЗ – преступная организация. Поэтому дальнейшее участие в ней России противоречит национальной безопасности.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5840762.html
Метки: вирус, власть, воз, ВТО, дети, здоровье, круглый стол, Редько, секс, шукшина
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