1. Основан на реальных героических событиях

Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021 Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021

В новом фильме зрелищность «Дюнкерка» сочетается с тяжелой атмосферой «Выжившего». В съемках приняли участие восстановленный советский штурмовик Ил-2 и даже настоящие волки.

Декабрь 1941 года. Битва за Москву в самом разгаре. Советский штурмовик Ил-2 капитана Николая Комлева расстреливает колонну немецкой бронетехники, после чего попадает под огонь вражеских истребителей и зениток. Подбитый самолет падает на оккупированной территории, и теперь выжившему летчику предстоит долгий и тяжелый путь домой через глухой зимний лес, кишащий немецкими патрулями и стаями голодных волков.

В основу фильма легла подлинная история Алексея Маресьева, чей истребитель был сбит в апреле 1942 года в Новгородской области. Восемнадцать суток раненый летчик ползком добирался до своих. Врачам удалось спасти его жизнь, но пришлось ампутировать обе ноги. Маресьева это не сломило: упорно тренируясь с протезами, он добился того, чтобы ему позволили вновь сесть за штурвал истребителя.

Образ Комлева — собирательный и основан на биографии не только Маресьева, но и ряда других советских летчиков, которым после ампутации ног удалось вернуться в военную авиацию и сражаться с противником в небе. Их краткие биографии демонстрируются в конце фильма.

2. В съемках использовали настоящий самолет Великой Отечественной

Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021 Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021

Советский штурмовик Ил-2, играющий одну из главных ролей в «Летчике», не нарисован на компьютере. Это настоящий самолет времен Великой Отечественной войны. В этом плане фильм напоминает «Дюнкерк» Кристофера Нолана, где в съемках также задействовали реальные боевые машины.

В ходе боевого вылета в ноябре 1943 года Ил-2 Валентина Скопинцева из состава 46-го штурмового авиаполка ВВС Северного флота был атакован истребителями противника и, получив сильные повреждения, вынужденно сел на лед озера в Мурманской области, где позже и затонул. Почти 70 лет он пролежал под водой, пока в 2012 его не подняли со дна и не восстановили. В 2017 году Ил-2 вновь поднялся в небо.

«Когда эта штука прилетела к нам на съемки, мы заплакали, это был такой кайф», — говорит исполнитель главной роли Петр Федоров: «По контракту я не имел право управлять им, в небе меня дублировал Владимир Барсук, единственный, кто умеет управлять этой машиной. Приехал чувак, который привез устройство с камерой, которое может снимать на 360 градусов, мы ее прикрепили на вертолет, и он летал и снимал Ил-2».

На декабрь 1941 года, когда происходят события фильма, ВВС Красной Армии располагали одноместными штурмовиками Ил-2, в то время как двухместные (оборудованные кабиной стрелка) пошли в серийное производство лишь в 1943 году. На вопрос, почему в «Летчике» мы видим именно двухместную модель, режиссер Ренат Давлетьяров ответил так: «Таких самолетов за время войны было выпущено 40 000 штук. Но сейчас в природе существует только два. Один в Канаде — у коллекционера, и один в России. И отказаться от этого стреляющего, летающего, единственного “Ил-2″ я не мог — тем более, что “Ил-2″, как “Катюша” и Т-34, один из символов той войны. Поэтому мы придумали фишку, что это экспериментальная модель, скоро таких будет много».

3. «Летчик» — это «Выживший» в антураже Великой Отечественной войны

Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021 Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021

По признанию Давлетьярова, фильм «Выживший» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли стал для него одним из источников вдохновения при создании «Летчика». Ведь история Комлева — это не только захватывающие воздушные схватки в небе, но и жестокая борьба на земле: как с немцами, так и с дикой природой.

«Что такое русский лес зимой? Если ты на комфортабельной базе с девушкой на лыжной прогулке — это красота. А если ты раненый, мокрый, голодный — это смерть. Река, которую ты проходишь вброд, — это смерть. Жрать нечего — это смерть. Волки голодные — это смерть. Ледяная пустыня, где за каждым кустом — смерть», — говорит режиссер.

4. Съемки велись в экстремальных условиях

Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021 Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021

Создатели пытались сделать «Летчика» как можно более реалистичным: съемки проходили зимой в отдаленной глуши в Новгородской области — именно в этих местах потерпел аварию Маресьев. Актеру Петру Федорову приходилось не раз заходить в ледяную воду, часами мерзнуть на пронизывающем ветру и даже есть специально вмороженную в лед сырую рыбу.

5. В фильме играют настоящие волки

Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021 Ренат Давлетьяров/Интерфест, Star Media, ДаПродакшн, 2021

Противниками Комлева на земле были не только немецкие солдаты, но и неотступно преследующая его стая диких волков. При этом опасных животных играли не собаки, как это часто бывает в кино, а самые настоящие «санитары леса».

Шакиру, Юкки, Драго, а также чехословацкую волчью собаку (гибрид карпатского волка и чехословацкой овчарки) Саркуса привезли на съемки в глухие леса Новгородской области из подмосковного зоосада «Кашира». Уникальным актерам надо было поучаствовать во множестве важных сцен: длинные пробежки, подход к яме и даже атаке на человека. При этом дрессировке волки по своей природе поддаются крайне тяжело.

«Каждый день приносил сложности», — рассказывает кинолог Анна Пономарева: «То ветер у озера был настолько сильным, что сносил наши голоса, и волки не слышали команд. То Драго испугался и не пошел в нападение на человека. За него в итоге снялась волчица. И оскалы делала тоже она. А прыжок в яму выполнил Саркус. С волками мы так и не смогли договориться».

В один из съемочных дней требовалось срочно заснять зловещий рык волка, но нужной эмоции от животных добиться никак не получалось. Проблему удалось решить только тогда, когда на съемочную площадку привели старого алабая.