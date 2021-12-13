Киркоров, Крид, Собчак, Степанова, Варламов и галлицизмы
Тема нового урока русского языка – галлицизмы! Галлицизмы – это слова, которые пришли в русский язык из французского, да тут и остались, вот только грамматику освоили русскую.
В выпуске разбираем самые проблемные галлицизмы: фетиш, дискурс, феномен, трансфер. Список, конечно, неполный, но то, что в в выпуск не попали жалюзи, диспансер и шасси, радует)))
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