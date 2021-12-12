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Применение гидропривода в технологических машинах, 1981

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Фильм рассказывает о гидравлическом принципе передачи в приводах машин.

ЛенНаучФильм, 1981 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8B2atWtHHIU
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