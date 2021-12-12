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Аудиокнига. Карамзин Н.М. История государства Российского. Том 1

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Описание
Аудиокнига.
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель "Истории государства Российского" (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии.
С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» "Историей государства Российского". Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок.
Труд Н. М. Карамзина не был первым описанием истории России, но именно это произведение благодаря высоким литературным достоинствам и научной скрупулёзности автора открыло историю России для широкой образованной публики и наибольшим образом способствовало становлению национального самосознания.
Вашему вниманию представлен 1 том  «Истории государства Российского».

Содержание тома:
Предисловие.
•Глава I. О народах, издревле обитавших в России. О славянах вообще.
•Глава II. О славянах и других народах, составивших государство Российское.
•Глава III. О физическом и нравственном характере славян древних.
•Глава IV. Рюрик, Синеус и Трувор. 862-879 гг.
•Глава V. Олег Правитель. 879-912 гг.
•Глава VI. Князь Игорь. 912-945 гг.
•Глава VII. Князь Святослав. 945-972 гг.
•Глава VIII. Великий Князь Ярополк. 972-980 гг.
•Глава IX. Великий Князь Владимир, названный в крещении Василием. 980-1014 гг.
•Глава Х. О Состоянии Древней России.

Аудиокнига.
Читает: Елена Чубарова

Запись 2005 г.
Время звучания 07:09:02
Возрастные ограничения 6+
© ИДДК, 2014

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L8kJ74xPWDk&list=PLQMl76KwLiCcVPnxr7wFheVeXXipW-O40
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