Место, где решается судьба мира. Как Ближний Восток стал ключом к прошлому и будущему. Андрей Фурсов
Какую роль богатства Залива сыграли в судьбе Британской Империи. Как переплетались интересы СССР, США и Британии на Ближнем Востоке и чьи позиции там сейчас наиболее сильны. Как происходило сплетение интересов государств и корпораций и как на недавней истории этого региона можно увидеть формирование нового типа власти, который будет играть ключевую роль в наступающем Новом Мире. Об этом и многом другом рассказывает Андрей Ильич Фурсов.