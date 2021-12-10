Baltnews 10.12.2021
Здравствуйте. С вами Baltnews. Я Семён Бойков. Как известно Советский Союз распался в 1991 году. И тридцать лет мы живём уже без СССР в новой России. На территории Советского Союза образовались пятнадцать республик. Но что было бы, если бы Советский Союз не распался? Если бы жили сейчас по прежнему в СССР. Советский Союз 2021. Об этом и поговорим сегодня с интеллектуалом, журналистом, публицистом и с недавних пор депутатом Госдумы Анатолием Александровичем Вассерманом. Здравствуйте Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, скажите, какие у вас воспоминания о Советском Союзе?
Очень разнообразные. Понятно, что там хватало проблем. В том числе и тех из-за которых он собственно и распался. Но что поделаешь. Как известно, не имеет недостатков только господь бог и именно поэтому он и не существует. Всё остальное содержит и достоинства, и недостатки в разной концентрации. В частности, как я могу судить сейчас, по соотношению достоинств и недостатков мы тогда были в лучшем положении чем сейчас.
Есть такой интегральный показатель, оценивающий всё происходящее в стране. Это соотношение местного и общемирового уровня жизни. Так вот, мы всё ещё живём заметно выше среднемирового уровня. Но уже не настолько выше, как в советское время. То есть по отношению к остальному миру наше положение ухудшилось. Хотя конечно во многих отношениях оно намного лучше чем тогда. Но не столько благодаря нашим собственным усилиям, сколько благодаря общемировому техническому прогрессу. У меня была на сей счёт когда-то статья озаглавленная популярной формой фразой — «А при проклятом Сталине у нас даже DVD не было!». Как вы понимаете, юмор в том, что DVD тогда не было нигде в мире. То есть мы были не в худшем положении, чем весь остальной мир. А сейчас мы тоже, в целом, не в худшем положении, чем весь остальной мир, но всё таки проблем больше, чем было тогда, если сравнивать с остальным миром. И подобных нюансов я мог бы перечислять конечно ещё очень много, но ещё раз повторю — проблем тогда было много, но сейчас проблем не меньше…