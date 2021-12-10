Как СССР развивался бы в XXI веке

Здравствуйте. С вами Baltnews. Я Семён Бойков. Как известно Советский Союз распался в 1991 году. И тридцать лет мы живём уже без СССР в новой России. На территории Советского Союза образовались пятнадцать республик. Но что было бы, если бы Советский Союз не распался? Если бы жили сейчас по прежнему в СССР. Советский Союз 2021. Об этом и поговорим сегодня с интеллектуалом, журналистом, публицистом и с недавних пор депутатом Госдумы Анатолием Александровичем Вассерманом. Здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, скажите, какие у вас воспоминания о Советском Союзе?