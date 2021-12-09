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Метафизика Мамлеева. В честь 90-летия писателя

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11 декабря писателю и философу Юрию Витальевичу Мамлееву исполнилось бы 90 лет. Литературный секретарь Мамлеева Тимофей Решетов рассказывает о необычном творческом пути создателя русского метафизического реализма. Также в ролике представлена уникальная запись начала 1970-х гг., в которой Юрий Мамлеев читает свой рассказ "Ваня Кирпичиков в ванне".

Приглашаем на вечер в честь 90-летия писателя Юрия Мамлеева!
11 декабря (суббота) 16.00
Зал Ассоциации Союзов писателей и издателей Дом Ростовых (ДомРост)
Адрес: Москва, Поварская ул., д. 52/55, стр. 1 (ст. м. «Баррикадная»)
Участвуют: Павел Басинский, Алексей Варламов, Игорь Дудинский, Всеволод Емелин, Пётр Калитин, Юрий Козлов, Людмила Лаврова, Татьяна Набатникова, Максим Семеляк, Александр Ф. Скляр, Михаил Попов и другие.
Ведущие — Сергей Шаргунов и Сергей Сибирцев.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TzUYQVmlfq4
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