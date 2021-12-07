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Что такое родолюбие. Андрей Иванов, Алексей Орлов

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Разговор идёт о жизни простого человека, политиках высшего уровня и межгосударственных отношениях в Белоруси. По словам Андрея Аркадьевича Иванова, он представляет единое Отечество от Бреста до Курил, и ратует о соединении дружественных народов и построении единой Державы. И сегодня мы услышим из первых уст о жизни в Белоруси, о похожести некоторых событий в этой стране с событиями соседних с ней стран, ранее входящих в единый союз, и их различии. Так что же сейчас происходит в Белоруси, и каковы нюансы её жизни?…

Смотреть полностью передачу по ссылке https://youtu.be/qh0e7wkxI84
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A8fK1e_LZ7c
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