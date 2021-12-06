Алексей Исаев и Фёдор Лисицын. Последний бой крейсера «Рюрик». Подвиг выше «Варяжского»
Алексей Исаев и Фёдор Лисицын. Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа 1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
- Какое техническое состояние было у русских крейсеров владивостокского отряда перед боем?
- Какую задачу имел владивостокский отряд крейсеров?
- Какой состав имел отряд адмирала Камимуры к этому моменту?
- Какие задачи имела эскадра Камимуры?
- Как произошла встреча противников?
- Как происходил бой?
- Как действовали в бою русские крейсера?
- Какие действовала эскадра Камимуры?
- Как погиб крейсер Рюрик?
- Как закончился бой?