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Алексей Исаев и Фёдор Лисицын. Последний бой крейсера «Рюрик». Подвиг выше «Варяжского»

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Алексей Исаев и Фёдор Лисицын. Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа  1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
- Какое техническое состояние было у русских крейсеров владивостокского отряда перед боем?
- Какую задачу имел владивостокский отряд крейсеров?
- Какой состав имел отряд адмирала Камимуры к этому моменту?
- Какие задачи имела эскадра Камимуры?
- Как произошла встреча противников?
- Как происходил бой?
- Как действовали в бою русские крейсера?
- Какие действовала эскадра Камимуры?
- Как погиб крейсер Рюрик?
- Как закончился бой?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1zX9VvFT8jk
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