В основе этой вариативности лежит как личный опыт, так и общественный. Этот опыт определяет временную глубину оценки связей явлений и возможность их обнаружения. Поэтому взаимосвязи можно разделить на близкие и дальние. Если близкие взаимосвязи, в основном, определяются в личном опыте, то дальние – это опыт поколений, который может существовать только в общественном организме. Чем точнее опыт человека, состоящий из личного и общественного, отражает реальные связи явлений, тем вероятность выжить в условиях относительно стабильной (по отношению ко времени жизни индивида) внешней среды повышается. А чем дольше жизнь общественного техноорганизма, накапливающего этот опыт, тем точнее общественный опыт и успешнее культурно-историческое выживание и общества, и индивида, как его части.

Кроме ограниченности восприятия объектов есть вариантность их взаимосвязей, которая ведет к разнице одних и тех же понятий.

Что такое абстракция? О формальной абстракции . О конкретной абстракции. О тринитарной абстракции Неполнота представлений о мире Ограниченность органов чувств Зрение Слух Абстракции восприятия окружающего мира Дискретность понятий



Следовательно, чем стабильнее условия внешней среды, тем специфичнее, ограниченнее опыт индивида и общества, тем абстрактнее (неполно) их представления о природных и общественных взаимосвязях. Последнее вытекает из того, что общество, как целое, не попадает постоянно в экстремальные ситуации, а потому у него нет опыта жизни в таких условиях, а значит, у его членов нет ни эпигенетической, ни общественной приспособленности к экстремальным вызовам.

Различие между дальними и близкими взаимодействиями можно привести на примере столкновения машин.

Близкие взаимодействия: столкновение – случайность, нет взаимосвязей с предыдущими событиями. Каждое последующее состояние зависит только от предыдущего

Средне далекие – человек поссорился с кем-то, психическая нестабильность – авария. Мы видим наличие внутренних параметров.

Дальние – наличие памяти обо всех событиях жизни, которые повлияли на возникновение аварийной ситуации.

Каждая из этих трактовок аварии – ведет к различным моделям мира.

Первая к представлениям о мире как вместилище независимых друг от друга объектов, которые взаимодействуют только при реальном столкновении. Эти объекты просты, у них нет сложной структуры – аналог шариков. Это основа механистической картины мира. Учет только близких взаимосвязей ведет к абстракциям и основам псевдолиберализма.



Этому способствуют более или менее стабильные природные условия в Европе. В них нет экстремальности.

Вторая трактовка – ведет к пониманию, что объекты имеют внутреннюю структуру, которая может находиться в нескольких состояниях, влияющих на поведение объекта. Учет средне дальних связей заставляет изучать не только структуры объектов, но и их изменение во времени, выводить законы этих изменений. Это основа диалектической картины мира

Третья трактовка – ведет к пониманию взаимосвязи всего со всем, к пониманию целостности. Это основа тринитарной картины мира.

Посмотрим, как в этих картинах мира понимается термин «свобода».

Для первой трактовки «свобода» — это произвол, т.е. что хочу, то и ворочу. Интересно то, что здесь и сейчас, поскольку только это влияет на будущее состояние. Это основа псевдолиберализма, который присутствует в умах многих экономистов и политических деятелей, но который ничего не имеет общего с реальным либерализмом, который предполагал существование Бога и человеческого Духа, как искры Божьей.

Для второй трактовки «свобода» – это действие на основе познанного. Т.е. человек свободен, когда он знает законы природы и действует в согласии с ними. Но природа все равно остается внешней по отношению к человеку. Она, можно сказать, мешает человеку, и он стремится ее преобразовать так, чтобы быть от нее свободным по первому принципу.

Для третьей трактовки – человек часть целого – того, что мы называем природой, Биосферой. Он не может ни в каком состоянии быть отделен от целого. Для него важны не только внутренние законы целого, но и его внешнее движение, поскольку характеристики этого внешнего движения влияют на внутренние процессы. Человек, в этом случае, воспринимает свободу, как гармонию с целым.

Как могут понять друг друга собеседники, если каждый из них понимает свободу по-своему?

На сегодняшнем уровне абстракций и принятых моделей мира, мы еще можем осознать необходимости семьи, социума и выстраивать свое движение согласно понятым нами закономерностям. Но мы никак не можем подняться до абстракции целого Биосферы, принять модель Биосферы, как целого, и человека как ее часть.



Мы никак не может полностью уйти от гордыни антропоцентризма. Мы можем еще представить, что наши чувства есть следствие влияния на организм внешних предметов, но мы никак не можем себе представить, что наши помыслы есть следствие законов движения Биосферы (или Вселенной), требований биогеохимических процессов, что человек в Биосфере – это биогеохимическая функция.



Почему так происходит? Потому, что мы из-за разницы в скорости процессов и размерах Биосферы и человека, не ощущаем Биосферу как целое. Это как с эритроцитом в мысленном опыте.

Если бы эритроцит обладал самосознанием, то он мог бы воспринимать свое движение и соседей и создавать модели движения по кровеносному руслу.



В один из моментов он вдруг бы обнаружил необходимость свернуть в соседнее русло, даже объяснил бы это, исходя из анализа окружающего его мира, создал бы модель этой необходимости, и вместе с другими эритроцитами свернул в это русло. Он бы думал, что это его выбор, а не действие неких внешних сил. А на самом деле, просто в этот момент человек чихнул.

Но, даже в рамках одной модели взаимодействий объектов могут быть разные модели реальности.

Например, геоцентрическая модель Птолемея и гелиоцентрическая система Коперника. На каком-то этапе геоцентрическая модель Птолемея описывала движение планет более точно, чем гелиоцентрическая. Только накопленный опыт, в конечном итоге, привел к утверждению модели Коперника.

Какой опыт, какие наблюдения, говорят о том, что наступает время тринитарной картины мира, а иначе – картины мира, в которой целостные объекты существуют внутри других целостных объектов?

Здесь я укажу на два явления: квантовая запутанность и фликкер шум.

Квантовая запутанность или квантовая корреляция говорит о том, что все квантовые объекты в той или иной степени взаимосвязаны. И эта корреляция не имеет пространственных ограничений.

И фликкер шум – это определенного вида колебания, которые присутствует практически во всех физических процесса и относятся к эволюционным шумам. А это означает, что каждое последующее состояние зависит от всей предыдущей истории объекта, только определенным образом организованной.

Когда возникает понятийный аппарат работы над понятиями, т.е. мышление о мышлении, то тогда ментальный мир отрывается от реального и начинает самостоятельное развитие. Но в основе этого мира лежат абстракции, коренящиеся в ограниченности наших органов чувств.

Законы исследования мира мышления – это законы также имеют свои корни в реальном мире, а потому также абстрактны.

Итак, мы исследуем абстракции с помощью абстракций. Поэтому критерием истины всегда является практика, а не утверждения хоть сотни авторитетов.

Логики

Что такое формальная логика

Формальная логика – это логика статики, когда между единичными объектами теряется какая-либо связь, проявляемая в движении. В этой логике движение есть внешнее и необязательное по отношению к объекту явление. Целого как явления нет, поскольку оно сводится к сумме единичных объектов и их свойств. Иерархия – это лестница общих признаков.



История – это история принципов обобщений. Эта логика – логика иерархии р-адического пространства, это законы и принципы действия в р-адическом пространстве.



Им нужно учить также, как учим правилам дорожного движения. Опыт логического мышления – это опыт против манипуляции сознанием, когда происходит подмена одних понятий на другие.



Законы логики – это не просто законы умственной деятельности, это законы устройства пространства, частью которого мы являемся, пространства, присутствующего в каждой точке евклидового пространства, а потому представляющего из себя аналог поля, влияющего параметрически на физические процессы в любой точке Вселенной.

У нас в этом пространстве также есть ограничения – сами понятия, их дискретный характер. Эта дискретность коренится в практической деятельности человека и связана с принципами работы его органов чувств.

Для формальной логики – приоритет состояний. Она отвечает на вопрос что может быть, а что нет, если известно начало логического построения. Это логика р-адического мира.

Она отражает стационарные состояния. Это логика состояний. В ней «А» неизменно, как и «В»

Что такое диалектическая логика

Диалектическая логика – это логика связи объектов в движении. Для этой логики целое – это внешнее и необязательное по отношению к движению явление, хотя целое уже и не сводится к сумме частей, его составляющих, а системная иерархия – это не иерархия целых. История – это цепь событий с внутренней логикой развертывания вне определяющей роли и истории целого.

Это – логика становления, изменения во времени. Она коренится в относительной чувствительности, когда мы в евклидовом пространстве можем различить изменение чего-либо.

Для диалектической логики существует приоритет связей. Она отвечает на вопрос: посредством чего и как одно состояние перешло в другое. Это логика евклидового мира, мира протяженностей и длительностей.

Что такое тринитарная логика

Тринитарная логика – это логика движения целого, состоящего из взаимодействующих частей. Целое не просто становится задающим правила движения своих частей, но и приобретает субстанциональность.



Проявление этой субстанциональности – коррелятивное, несиловое взаимодействие, которое на микроуровне предстает в виде квантовой запутанности, а на макроуровне – в виде фликкер шумов. Иерархия – это иерархия взаимосвязанных и системно подчиненных целых.



История – это цепь событий, несущих в себе всю предыдущую свою историю, это – движение частей, имеющих память об изменениях субстанции целого, частью которого они является.

Это – логика целого, логика связи в единый комплекс р-адического пространства и евклидового. Для нее существует приоритет целого.

Это логика взаимосвязи состояния и связей этих состояний, которые все зависят от целого, задающего и принципы взаимосвязи, и качество состояния, и свойство связей этих состояний.

Антропоцентризм и антропокосмизм

Антропоцентризм – это следствие первой картины взаимодействия, когда среди множества единичных объектов выделяется такой, который обладает уникальным свойством, присущим, по мнению систематизаторов, только Богу, например, разум.



Во времена рождения антропоцентризма по этому свойству человека нельзя было объединить с любым объектов тварного мира, но можно было объединить с Богом.



В итоге, это свойство наделяется божественностью, поскольку только Бог обладает им только в сверхкачестве, а потому человек встает над тварным миром, как главный актор его управления и владения. Если человек вращается вокруг Бога, то тварный мир должен вращаться вокруг человека.

Антропокосмизм – это следствие второй картины взаимодействия.

В антропокосмизме возникает образ человека, порождённого Космосом, и человека, творящего Космос, возникает представление о системно-гармоническом единстве человека и Космоса, об их своеобразной взаимозависимости и взаимопроникновении, а также о средствах достижения такого состояния.



Антропокосмизм приводит к ощущению человеком своей органической, неразрывной и действенной связи с космосом. Он предлагает кардинальное переосмысление места человека в Космосе: человек становится космическим фактором, преобразующем природу.



Более того, антропокосмизм разрушает не только монополию человека на мышление и самосознание, но и монополию Земли на место, в котором только и возможно возникновение субстрата для зарождения и развития сознания.

Сегодня наука стала антропокосмичной, поскольку она не только признала биогеохимическое единство Биосферы и человечество, как часть этого единства, она также еще и разрушила монополию человека и на логическое мышление, и на самосознание. И рыбы, и птицы, и другие, кроме человека, млекопитающие обладают и абстрактным мышлением, и самосознанием.



Потому что абстрактное мышление – это лишь определенная форма движения Субстанции, атрибут определенной формы материи.



Абстрактное мышление – это способность инверсии системных свойств с помощью понятий, а самосознание – способность фиксации этой инверсии с помощью понятий Я и Ты.



Если мы наблюдаем наличие зачатков самосознания, то, значит, биологический субстрат способен и обеспечивать абстрактное мышление, что и наблюдается в опыте. Другое дело, что особенности биологических тел других организмов будут порождать другие понятия и другие абстракции, чем у человека, а следовательно, другие модели реальности и правила поведения, основанные на этих моделях.



То, что, во многих случаях, кажется нам неразумных, нелогичным в действиях животных, на самом деле может быть следствием их модели реальности, создаваемой на основе ограничений их биологического тела. Как бы изменились наши понятия, если бы у нас было фасеточное зрение?

Став антропокосмической, сегодняшняя наука еще не доросла до понимания целого, в том числе такого целого, как Биосфера.

Рождение науки об естественнонаучных основаниях целого есть рождение тринитарной науки – науки о Целом и об основаниях и принципах единства р-адического и евклидового пространств.



Тринитарий это не просто антропокосмист, тринитарий признает, что человек – это искра Божья, как частица Духа Божьего. А Дух Божий, где хочет, там и дышит. Его проявление в природе делает ее единым организмом, в котором все объекты между собой связаны, но связаны не силовой, а коррелятивной связью. Можно сказать, что Бог не насилует и не принуждает, но устремляет к согласию, потому что корреляция – это согласие взаимодействующих.

Поэтому для тринитария Человечество, как и весь Космос, движется, можно сказать, по замыслу Божьему. Хотя и это лишь модель мира, основанная на абстракциях. Однако эта такая модель, которая позволит выжить человечеству в ближайшее тысячелетие, системно-гармонично обустроив и Землю, и Космос, как единые организмы, частью которых является Человек.

1. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К. Маркса, М., АН СССР, 1960

2. Проблема абстрактного и конкретного в свете «Капитала» Маркса, Сб. «Капитал К. Маркса. Философия и современность», М., 1968 с. 186-213

3. Диалектика абстрактного и конкретного, Сб. «История марксистской диалектики.

От возникновения марксизма до ленинского этапа», М. 1971, с. 237-264

4. Диалектическая логика. Очерки истории и теории, Политиздат. М., 1974

5. Диалектическая логика. Очерки истории и теории, 2-ое изд., Политиздат. М., 1984

6. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении, Издательство «Российская политическая энциклопедия», 1997

Ю. Татур



***

.