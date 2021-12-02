Александр Шалыгин — пилот советского истребителя-бомбардировщика Су-17. Впервые взлетев в 1966 году, этот самолёт с крылом изменяемой стреловидности несколько десятков лет состоял на вооружении Военно-Воздушных сил нашей страны, принял участие в целой череде военных конфликтов по всему миру: Ангола, Египет, Ливан, Сирия, Чад. Су-17 широко применялся и в Афганистане, с самого начала войны и до самого конца.

Именно такими самолётами был вооружён легендарный 136-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков, в составе которого выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан Александр Шалыгин. Вернувшись на Родину, Александр Анатольевич, неоднократно выполнял боевые задачи в Афганистане, но уже с территории Советского Союза, вплоть до вывода войск из ДРА. В 1994 году закончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, служил на различных должностях в 8-й авиационной дивизии особого назначения, а затем на 800-й Краснознамённой авиационной базе особого назначения, принимал участие в обеспечении боевых действий при проведении контртеррористических операций в Чеченской республике, осуществлял вывоз раненых и больных на самолете Ан-72 из районов боевых действий в окружные госпитали. Позднее Александр Анатольевич успешно освоил самолет Ил-76, существенно расширив географию полетов и выполняя задачи государственной важности по всему миру.

По окончании военной службы некоторое время работал в Центре подготовки космонавтов, летая на самолёте-лаборатории Ил-76 МДК, создающем в полёте условия невесомости для подготовки космонавтов. В дальнейшем осваивал летающую лодку Бе-200 «под флагом» МЧС.

Обо всём этом, но подробнее всего о боевой работе истребителей-бомбардировщиков 136-го авиаполка, и пойдёт речь в очередном выпуске из цикла «Мы воевали в Афгане».

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