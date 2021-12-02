Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Советские истребители-бомбардировщики в Афганистане. Вспоминает Александр Шалыгин

20 0

Александр Шалыгин — пилот советского истребителя-бомбардировщика Су-17. Впервые взлетев в 1966 году, этот самолёт с крылом изменяемой стреловидности несколько десятков лет состоял на вооружении Военно-Воздушных сил нашей страны, принял участие в целой череде военных конфликтов по всему миру: Ангола, Египет, Ливан, Сирия, Чад. Су-17 широко применялся и в Афганистане, с самого начала войны и до самого конца.

Именно такими самолётами был вооружён легендарный 136-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков, в составе которого выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан Александр Шалыгин. Вернувшись на Родину, Александр Анатольевич,  неоднократно выполнял боевые задачи в Афганистане, но уже с территории Советского Союза, вплоть до вывода войск из ДРА. В 1994 году закончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, служил на различных должностях в 8-й авиационной дивизии особого назначения, а затем на 800-й Краснознамённой авиационной базе особого назначения, принимал участие в обеспечении боевых действий при проведении контртеррористических операций в Чеченской республике, осуществлял вывоз раненых и больных на самолете Ан-72 из районов боевых действий в окружные госпитали. Позднее Александр Анатольевич успешно освоил самолет Ил-76, существенно расширив географию полетов и выполняя задачи государственной важности по всему миру.

По окончании военной службы некоторое время работал в Центре подготовки космонавтов, летая на самолёте-лаборатории Ил-76 МДК, создающем в полёте условия невесомости для подготовки космонавтов. В дальнейшем осваивал летающую лодку Бе-200 «под флагом» МЧС.

Обо всём этом, но подробнее всего о боевой работе истребителей-бомбардировщиков 136-го авиаполка, и пойдёт речь в очередном выпуске из цикла «Мы воевали в Афгане».

Если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FSLqYzGSlrw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тысяча сбитых самолетов США: почему советский истребитель МиГ-15 стал легендой
Спасти Китай: советские летчики в боях с японцами
«Скоростная и манёвренная машина»: чем уникален самолёт-бомбардировщик советской дальней авиации ДБ-3
Счет открыт: как советские летчики учились сбивать реактивные самолеты
Почему в Ухане стоит памятник советским летчикам?
Советский триумф в Сирии 1982-84 гг
Небесный «Фехтовальщик»: почему Су-24М остаётся одним из лучших фронтовых бомбардировщиков в мире
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 июня 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru