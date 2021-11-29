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Алексей Исаев. Бои на Кандалакшском направлении в июле 1941 года

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Алексей Валерьевич Исаев. Бои на Кандалакшском направлении в июле 1941 года.
- Зачем советская 1-я танковая дивизия убыла накануне 22 июня 1941 года в Кандалакшу?
- Как планировались действия Вермахта на Кандалакшском направлении летом 1941 года?
- Какими силами Вермахт планировал действовать на Кандалакшском направлении летом 1941 года?
- Как советское командование планировало оборону Кандалашского направления?
- Какими силами советское командование оборонялось на Кандалакшском направлении?
- Когда началось немецко – финское наступление на Кандалакшском направлении?
- Как происходили боевые действия на Кандалакшском направлении?
- Как использовались танки?
- Почему 715-й стрелковый и 369-й артиллерийский полки попали в окружении в районе Куолаярви?
- Какие потери понесли противники?
- Каковы были итоги боёв на Кандалакшском направлении?
Подробности боевых действий от ведущего военного историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AfalkDr0fLY
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