“О письме врачей: кого первым отправить в кр. зону”. Е.Ю.Спицын. Красное Радио “Актуальное интервью.
"Актуальное интервью" на канале Красное радио 25 ноября 2021 г.
00:00 – интро
02:02 – «Красные зоны» не место для получения «впечатлений»
05:42 – Нельзя избегать диалога профессионалов с профессионалами
09:52 – Письмо – «на двойку», или почему старая военная инструкция не поможет
21:26 – Когда откроется «черная» зона – она затмит любую «красную»
23:48 – Время на то, чтобы перейти от пиара к стратегическому диалогу, почти упущено
В своем заявлении, сделанном в ответ на открытое письмо одиннадцати врачей «к противникам вакцинации», политолог, философ Сергей Кургинян напомнил, что не был и не является противником вакцинации в целом. Он подчеркнул, что он – противник принудительной вакцинации вообще и в особенности, когда она затрагивает детей.
Кургинян прокомментировал предложение авторов письма посетить «красные зоны». Он пояснил, что впечатлительным туристам не место в зонах разного рода катастроф и беды: в таких местах нужно действовать, а не впечатляться. Он подчеркнул, что горе тех, кто пострадал от ковида, жжет его сердце, но никак не влияет на оценку ситуации с коронавирусом. При этом он выразил удивление, почему у самих вакцинаторов сердце болит так избирательно – болит по поводу пострадавших от ковида и не болит по поводу пострадавших от издержек ковидной кампании: жертв других болезней, лечение которых не состоялось должным образом, жертв психических расстройств, а также жертв самой вакцинации.
Кургинян подчеркнул неадекватность подхода, состоящего в том, чтобы предлагать непрофессионалам посетить «красные зоны» вместо того, чтобы серьезно и по существу обсудить проблему между профессионалами с разными позициями. Как можно относиться к затыканию ртов тем, кто придерживается альтернативной точки зрения? Ведь задача в том, чтобы разобраться – и изменить стратегию, убежден Кургинян.
Ещё более странным, считает он, является игнорирование происходящих в мире процессов. Известно ли авторам письма о том, что сейчас происходит на Западе, где уже прямо говорится, что вакцины не эффективны против ковида? Известно ли им о существовании деклараций, в которых выдающиеся светила медицины бьют тревогу по поводу перегибов ковидной кампании?
Кургинян пояснил, что информационное сопровождение кампании по вакцинации основано на старой военной инструкции, гласящей, что в подобных случаях надо хамить и угрожать. Политолог подчеркнул, что нынешняя ситуация не относится к тем, для которых писались подобные инструкции, она требует совсем иного подхода. Главным образом, этот подход заключается в том, чтобы перейти от разговора на «фене» – к человеческому языку. Он напомнил, что оголтелая информационная кампания вакцинаторов оказалась крайне «результативной» в двух смыслах: в смысле отторжения широкими массами всего, что связано с вакцинацией, и в смысле раскола общества, в чем-то сопоставимого с религиозным и несущего огромную опасность.
Кургинян подчеркнул, что людей уже оскорбили, и страна находится в ситуации мелкоочаговых протестов, но энергия протестов растет, и опасность в том, что эта энергия может быть захвачена любыми врагами России.
Политолог уверен, что когда прояснится настоящий смысл затеянной в мире ковидной эпопеи, то откроется такая «черная» зона, которая затмит любую «красную», как бы ужасна она ни была. И прояснится то, внутри этой «черной» зоны места для России нет.
По мнению Кургиняна, не может быть так, чтобы кроме вакцин не было никаких средств преодоления болезни, и надо прекратить перекрывать доступ к подобным средствам. Политолог призвал прекратить ситуацию преобладания пиара и информационного сопровождения над стратегическим планированием, прекратить заменять формой существо дела. И наконец приступить к стратегическому диалогу, тем более, что время на него уже очень серьезно упущено.
Главврачи 11 ведущих российских больниц написали открытое письмо тем, кто ставит под сомнение использование вакцины от коронавируса, а также принимаемые меры в борьбе с пандемией.
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с ФАШИСТКОЙ силой тёмною с ж-ю ордой….
Всё верно: вирус Ковид не медицина, а политика. Запущен процесс разделения общества,как исполнение утверждения “разделяй и властвуй”. Разброд и хаос на Руси – лучший подарок нашим недругам. А нам это надо?
Странно , Ленид, что у тебя так долго нет ответа – шо делать ? То ты Силу Светы ждал, то вешать прилюдно собрался. Ты обкашляй у себя в палате с корешами и озвучь рецепт окончательно. Ток не разожги межнацрознь на ЯПе и дядю Вову не гноби. Он – не при делах. Оно само запустилось..
Главврачи 11 ведущих российских больниц написали открытое письмо
Или КТO-ТO напеЙсал oт их имени?
В “красную зoну” пoпась тoлпы желающих.
Чтoб накoрмить бабушек и пoменять им памперсы.
Не пускают.
А ктo прoрвался тех судят
https://www.kp.ru/daily/28349/4496360/
На тебе в копилку историю про Градскогго -вчера увезли :”В начале сентября 2021 года композитор был госпитализирован с 70% поражения легких. Врачи диагностировали у музыканта коронавирусную инфекцию.
Известно, что Градский выписался, но трижды обращался к врачам в октябре. Медики приходили к нему домой в его квартиру на Пушкинской площади. Причем, в один из дней знаменитости становилось так плохо, что врачи приезжали к нему дважды, с интервалом в несколько часов. Но в больницу он упорно не ехал. «Там умирают у вас». Хотя были и скачки давления. И кислородное голодание. От госпитализации Александр Градский отказался, он предпочел получить назначение и принимать препараты на дому. Он даже научился пользоваться кислородным концентратором. И думал, что выкарабкался сам.
Оценочное суждение. Постковид — состояние, которое не отпускает некоторых и через год после заболевания. На мой взгляд, нужно изучать его. Страдают многие внутренние органы. У многих в разы возрастает риск инфарктов и инсультов. Умерших от постковида даже не записывают в общую статистику. Таким образом, неизвестно сколько пандемия на деле унесла жизней.
Насчёт вакцинации Градского информация отсутствует. …
П.С. А ты ничем не гнушаешься политолог,ведь уже тема рассматривалась с этим письмом и ответы на него здесь писали ,от Кучерены например,который ,как Машка не нуждается в заработке.Люди признают болезнь,её тяжелые последствия ,но им не нравится ,что все враги и недруги,политиканы и чиновники делают на беде ченч.И что медсистема нуждается в реформе ,как и образование .Что ты очередным письмом от внучка хочешь добавить.Обвинить тупо ВВП,как все Хохлы и Эльмюриды.Ты что-нибудь научно/профессиональное разместил бы,ато как баба кликуша.
Люди признают болезнь,её тяжелые последствия ,но им не нравится ,что все враги и недруги,политиканы и чиновники делают на беде ченч.И что медсистема нуждается в реформе ,как и образование .Что ты очередным письмом от внучка хочешь добавить.Обвинить тупо ВВП,как все Хохлы и Эльмюриды
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А Путин причём?
Oн всё уже реформирoвал.
Нюхает пoрoшoк гарант кoнституции и вoвремя и её рефoрмирoвал
Oн мoлoдец
Некуй жить до 80 с Альцгеймером.
Неужели был прав Задорнов, когда утверждал, что все американцы тупые? Ты, Жорик, – подтверждаешь эту “истину”. А мы так надеялись на исключение…
Да , Ленид, я тоже подтверждаю, что тупые. Но я – не американец. В сл. раз поищи мне другую национальность – вместе посмеёмся.) А кто это “мы” от тебя ? Твои кенты или санитары ?
А ктo запустил?
Неужтo Путин?
“..В стране пошел небольшой откат введенных свирепых ограничений. Не везде и не всех. Но тенденция налицо. По всей видимости, два основных фактора вынуждают к смене тактики. Во-первых, скоро пресс-конференция Путина, а потому нужно снять острый фон происходящего, во-вторых, энтузиазм исполнителей натолкнулся на беспрецедентный (для текущих российских реалий) отпор населения и на усталость самих карателей, которые уже месяц находятся на мобилизационном положении. Вдовесок управляющий нашим бедламом ВОЗ сообщил, что пик заболеваемости в России пройден. Ну, а кто такие туземные правители против решения великого ВОЗ?
В общем, пока все снова приходит к прежнему сюжету — террор-откат. Но не стоит обольщаться: это ненадолго. Как водится, под ёлочку примут все запланированные законы и с нового года начнут сначала. Тактика простая — два шага вперед-сопротивление-шаг назад.
Темпы вакцинации за прошедший месяц увеличились — за месяц уколото 10 млн человек хотя бы одной дозой. Но увеличение не сказать что существенное — за тот же период месяцем ранее хотя бы один укол получили 8 млн человек. Так что тенденция остается прежней: для получения прироста вакцинации приходится с каждой новой итерацией затрачивать кратно большее усилие. Не охваченными заботой остаются примерно 90 млн человек, из которых взрослые — порядка 50 млн. И остались самые жестко «упёртые». Поэтому и принято решение пускать под иглу несовершеннолетних — режим понимает, что оставшихся взрослых прививать с каждым разом будет все более сложно. Значит, будут проводить опыты на детях. К этому всё уже готово.”
п.с. прессконференция ВВП -23,12,,принятие закона о кодах в ГД -16,12,..Интересно-он что деньгами (типа к Н.Г. по 10 тыс. снова)снимет напряжение ,а оно будет ,если ГД 16,12, примет этот федеральный закон.-но пьянка на новый год может всё замаскировать а там крики про войну ,открытие в начале феврале в Пекине Олимпиады ,песни про флаги и остальная отвлекающая мишура.
ВОЗ придумал новое пугалово – new вирус из глубин Африки “омикрон”. Жутко и жидко испугались, снова, в Сруле..