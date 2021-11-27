"Актуальное интервью" на канале Красное радио 25 ноября 2021 г.

00:00 – интро

02:02 – «Красные зоны» не место для получения «впечатлений»

05:42 – Нельзя избегать диалога профессионалов с профессионалами

09:52 – Письмо – «на двойку», или почему старая военная инструкция не поможет

21:26 – Когда откроется «черная» зона – она затмит любую «красную»

23:48 – Время на то, чтобы перейти от пиара к стратегическому диалогу, почти упущено

В своем заявлении, сделанном в ответ на открытое письмо одиннадцати врачей «к противникам вакцинации», политолог, философ Сергей Кургинян напомнил, что не был и не является противником вакцинации в целом. Он подчеркнул, что он – противник принудительной вакцинации вообще и в особенности, когда она затрагивает детей.

Кургинян прокомментировал предложение авторов письма посетить «красные зоны». Он пояснил, что впечатлительным туристам не место в зонах разного рода катастроф и беды: в таких местах нужно действовать, а не впечатляться. Он подчеркнул, что горе тех, кто пострадал от ковида, жжет его сердце, но никак не влияет на оценку ситуации с коронавирусом. При этом он выразил удивление, почему у самих вакцинаторов сердце болит так избирательно – болит по поводу пострадавших от ковида и не болит по поводу пострадавших от издержек ковидной кампании: жертв других болезней, лечение которых не состоялось должным образом, жертв психических расстройств, а также жертв самой вакцинации.

Кургинян подчеркнул неадекватность подхода, состоящего в том, чтобы предлагать непрофессионалам посетить «красные зоны» вместо того, чтобы серьезно и по существу обсудить проблему между профессионалами с разными позициями. Как можно относиться к затыканию ртов тем, кто придерживается альтернативной точки зрения? Ведь задача в том, чтобы разобраться – и изменить стратегию, убежден Кургинян.

Ещё более странным, считает он, является игнорирование происходящих в мире процессов. Известно ли авторам письма о том, что сейчас происходит на Западе, где уже прямо говорится, что вакцины не эффективны против ковида? Известно ли им о существовании деклараций, в которых выдающиеся светила медицины бьют тревогу по поводу перегибов ковидной кампании?

Кургинян пояснил, что информационное сопровождение кампании по вакцинации основано на старой военной инструкции, гласящей, что в подобных случаях надо хамить и угрожать. Политолог подчеркнул, что нынешняя ситуация не относится к тем, для которых писались подобные инструкции, она требует совсем иного подхода. Главным образом, этот подход заключается в том, чтобы перейти от разговора на «фене» – к человеческому языку. Он напомнил, что оголтелая информационная кампания вакцинаторов оказалась крайне «результативной» в двух смыслах: в смысле отторжения широкими массами всего, что связано с вакцинацией, и в смысле раскола общества, в чем-то сопоставимого с религиозным и несущего огромную опасность.

Кургинян подчеркнул, что людей уже оскорбили, и страна находится в ситуации мелкоочаговых протестов, но энергия протестов растет, и опасность в том, что эта энергия может быть захвачена любыми врагами России.

Политолог уверен, что когда прояснится настоящий смысл затеянной в мире ковидной эпопеи, то откроется такая «черная» зона, которая затмит любую «красную», как бы ужасна она ни была. И прояснится то, внутри этой «черной» зоны места для России нет.

По мнению Кургиняна, не может быть так, чтобы кроме вакцин не было никаких средств преодоления болезни, и надо прекратить перекрывать доступ к подобным средствам. Политолог призвал прекратить ситуацию преобладания пиара и информационного сопровождения над стратегическим планированием, прекратить заменять формой существо дела. И наконец приступить к стратегическому диалогу, тем более, что время на него уже очень серьезно упущено.

Главврачи 11 ведущих российских больниц написали открытое письмо тем, кто ставит под сомнение использование вакцины от коронавируса, а также принимаемые меры в борьбе с пандемией.