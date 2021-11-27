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Духовное совершенство – это совершенство желаний!

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Духовное совершенство – это совершенство желаний.
Лекция для мужчин о мудрости семейных отношений, постижении духовного совершенства и
улучшении экологии общественного организма.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

1:19 Моя история становления лектором.
5:33 Зачем Бог создал человека? Предназначение и цель человеческой жизни.
8:59 О курящих девушках…
13:42 Важный принцип ораторского искусства.
15:53 Обращение ко всем мужчинам!
18:02 Где найти пищу добрых фильмов для души?
21:18 Духовное совершенство – это… Чему нас учат в материальном мире?
31:34 В чём проявляется наша духовная практика? Важные традиции повседневной жизни.
40:09 Частая потеря мужского семени снижает иммунитет. Аюрведа о сексе…
42:41 С какой целью внедряется секс-просвет в западных школах?
46:45 Секрет достижения сверхспособностей и сохранения жизненной силы мужчины.
52:20 Без этого невозможно сексуальное удовлетворение…
56:03 О вине мужчин перед обществом. О принципах женской природы.
1:01:46 Духовное возвышение через правильные отношения между мужчинами и женщинами…
1:02:42 Основы взаимодействия мужского и женского начал.
1:07:05 Мудрость семейных взаимоотношений… Для чего жены к мужьям, а дети к родителям в духовных культурах обращались на «ВЫ»?

Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gtYRcnccWAY
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