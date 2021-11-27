Духовное совершенство – это совершенство желаний.

Лекция для мужчин о мудрости семейных отношений, постижении духовного совершенства и

улучшении экологии общественного организма.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

1:19 Моя история становления лектором.

5:33 Зачем Бог создал человека? Предназначение и цель человеческой жизни.

8:59 О курящих девушках…

13:42 Важный принцип ораторского искусства.

15:53 Обращение ко всем мужчинам!

18:02 Где найти пищу добрых фильмов для души?

21:18 Духовное совершенство – это… Чему нас учат в материальном мире?

31:34 В чём проявляется наша духовная практика? Важные традиции повседневной жизни.

40:09 Частая потеря мужского семени снижает иммунитет. Аюрведа о сексе…

42:41 С какой целью внедряется секс-просвет в западных школах?

46:45 Секрет достижения сверхспособностей и сохранения жизненной силы мужчины.

52:20 Без этого невозможно сексуальное удовлетворение…

56:03 О вине мужчин перед обществом. О принципах женской природы.

1:01:46 Духовное возвышение через правильные отношения между мужчинами и женщинами…

1:02:42 Основы взаимодействия мужского и женского начал.

1:07:05 Мудрость семейных взаимоотношений… Для чего жены к мужьям, а дети к родителям в духовных культурах обращались на «ВЫ»?

Александр Евгеньевич Усанин:

- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,

- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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