Не факт. Албазинский острог
В середине 17 века в Приамурье начались столкновения Московского царства и китайской империи Цин. В 1682 году император Канси решил окончательно решить «русский вопрос» и присоединить Дальний Восток к своей империи. Для этого он при помощи европейцев создал мощную осадную артиллерию, построил новые корабли, отправил посольства к монгольским ханам. Но на его пути стояла небольшая крепость – Албазинский острог.
Как казакам всего за несколько месяцев удалось создать укрепления, которые выдержали огонь китайских пушек? Правда ли, что потомки защитников острога оказались в китайской гвардии? И как китайский император пытался обмануть русского посла?
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