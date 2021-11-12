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Экономика СССР. Истоки взлётов и падений. Виктор Ефимов

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Мнения экспертов в отношении экономики СССР имеют совершенно разный характер. Одни утверждают, что это было экономическое чудо, где темпы роста были огромны. Другие – уверены в ее полной нежизнеспособности без внешней поддержки.
Разговоры разговорами, но, несомненно и очевидно, что СССР по своей мощи занимал одно из первых мест в мире.

В эфире мы услышим экспертное мнение доктора экономических наук, профессора, концептуального аналитика – Ефимова Виктора Алексеевича.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=crKq62oW1Mw
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