В ЛЕСАХ (Павел Мельников – Печерский) Исторический Роман| Книга 1.1|Слушай Стоящие Книги Начало Книги 00:55:10



Жанр: Литература 19 века, Русская классика

Теги: Исторические романы, Раскольники, Старообрядчество

Читает Сергей Кирсанов

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Описание П. И. Мельников (псевдоним – Андрей Печерский) – известный русский писатель XIX века, автор знаменитой эпической дилогии «В лесах» и «На горах».

«В лесах» – многоплановое историческое повествование, рассказывающее о жизни заволжского старообрядческого населения, о крестьянских промыслах, быте купечества и раскольнических скитов. Описание Заволжья дается на фоне поэтических картин природы и богатейшего этнографического и фольклорного материала.

Главным героем романа "В лесах" является вышедший из кулаков капиталист Патап Максимыч Чапурин – "тысячник", как называют его раскольники. В его лице писатель хотел изобразить идеальный тип русского человека. Живой, восприимчивый ум, природная сметка, широта натуры, независимость характера, великодушие и щедрость, правдивость, сознание собственного достоинства – вот главные черты этого оборотистого, предприимчивого представителя провинциальной русской буржуазии.

Эпопея П.И.Мельникова (Андрея Печерского) "В Лесах" и "На Горах" – его главный литературный труд, которому писатель отдал около двадцати лет жизни. Эти книги открыли читателю целую область русской действительности, до того не освещенную и не исследованную. Мельников рассказал о Заволжье и Нагорье, какими они были в середине XIX века, о старообрядческом купечестве, торговавшем по обоим берегам Волги, о быте и промыслах, нравах и обычаях местного населения, о сектантах, раскольничьих скитах и их обитателях. Талант художника-реалиста и выдающегося рассказчика сочетался у Мельникова с глубокими познаниями в области истории раскола, этнографии, фольклора, народного языка, которые он широко использовал в своей эпопее. Живописные картины и диалоги, выразительно обрисованные характеры перемежаются в обоих произведениях с историческими экскурсами, описаниями кустарных промыслов, народных праздников, раскольничьих обрядов, скитского быта, хлыстовских радений. В обеих книгах широко введены в повествование легенды и поверья, пословицы и поговорки, народные и духовные песни. Соединение всех этих элементов создает особенный, неповторимый колорит эпопеи Мельникова.