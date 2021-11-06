Гульнара Дегенбаева. Мама 154 детей
Интервью с Гульнарой Дегенбаевой – матерью-героиней, воспитавшей более 150 детей разных религий и национальностей. История удивительной судьбы женщины, которая смогла предотвратить возможную войну последних лет и воспитать целую плеяду замечательных любящих детей педагогов и воспитателей, среди которых: Ирина Николаевна Башта, Бурул Ракимбаевна, Токтокан эже, Мария эже, и её браться Нурлан, Нурдин, Улан и Ильгиз Дегенбаевы.
В этом интервью Гульнара поделилась своим жизненным опытом и рассказала о главных принципах воспитания детей в многодетной семье.
1:46 Решилась усыновить 30 детей, а получилось в итоге 152…
3:33 Одна вырастила своих братьев… Трагическая история семьи.
8:54 Любимая ученица Евгения Леонова. почему Гульнаре не суждено было стать актрисой?
11:20 От деревенской учительницы до влиятельной женщины в Кыргызстане…
14:01 Стала мамой множества детей, как это было?
20:49 Воспитание детей 11 национальностей и разных вероисповеданий… Как это возможно?
24:52 Как Гульнара остановила войну? Мусульмане и Православные – братья! Завет пророка Мухаммеда…
29:28 «Кыргызы генетически ближе к славянам, чем к туркам»
32:18 Секреты воспитания детей.
37:03 «Пора объединяться!» Общая задача человечества.
40:19 Семнадцатилетняя девушка стала мамой для 160 детей из блокадного Ленинграда…
44:25 Гульнара – мама для многодетных семей.
47:05 Что дают дети родителям? Что значит сделать мир лучше?
Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
Гульнара Орозбаевна Дегенбаева:
Директора детского дома семейного типа «Мээрим Булагы» (в перводе на русский – «Благодатный источник». Удостоена звания «Рыцаря гуманной педагогики». Почетную награду ей вручил в Грозном лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Будучи успешной бизнесвумен, она решилась на усыновление 30 детей, но в итоге сумела вырастить более 150 сирот и беспризорников.