Необычный случай с из фронтовой жизни советского офицера, ставшего свидетелем воспитательной работы генерала Артюшенко Павла Алексеевича, который так сильно ударил подполковника в ухо, что тот завалился на бок. И ведь было за что!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"Павел Алексеевич Артюшенко был, безусловно, боевой генерал. Встретив войну подполковником, командиром стрелковой дивизии, он защищал родной город Ленинград. Был героем сражения за освобождение от гитлеровцев города Тихвин. Потом был начальником штаба армии, снова командовал дивизией и отличился в боях за Прибалтику. Решительный, подготовленный, смелый, обладающий солидным боевым опытом и широким общим кругозором. Он был высокого роста, стройный сорокалетний блондин. Выделялся не только своей импозантной внешностью и какой-то подчёркнутой элегантностью, но и своим тяжелым характером, не терпящим нарушений дисциплины и воинского долга, особенно со стороны старших офицеров-командиров. А с жуликами из интендантов, кои всегда были и есть, он и вовсе поступал очень круто… Правда не всегда можно было понять его действия…"