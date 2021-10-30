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Не факт. Хасанские события

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В конце июля-начале августа 1938 года на Дальнем Востоке шли ожесточенные бои. Ревели танки, сбрасывали бомбы самолеты, гибли сотни солдат. Хотя официально никакой войны СССР не вел. Советский союз на юго-востоке граничил со страной, которой сегодня не существует – Манчжоу-Го. Это государство было провозглашено японцами в марте 1932 года, после того, как Японская империя оккупировала четыре провинции северного Китая – Манчжурию. Указанную территорию захватчики использовали в качестве источника ресурсов и плацдарма для подготовки дальнейших завоеваний.

Ситуация на границе СССР с Маньчжурией быстро стала напряженной. Во многих местах она не была демаркирована и определялась договорами, заключенными еще в XIX веке. Поэтому борьба за принадлежность то амурских островов, то других небольших территорий, постоянно приводила к столкновениям сторон. Так почему спор за крошечную полоску земли на Хасане площадью всего несколько сотен метров стал первым серьезным испытанием за все время существования Красной армии? И правда ли, что столкновения СССР с Японией 1938-39 годов оказали огромное влияние на ход Второй Мировой войны?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dPHyjrNyDaM
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