После длительных судебных прений Кассационный административный суд Верховного суда Украины постановил передать для захоронения из Львова в Россию прах Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова. Однако мэр Львова Андрей Садовой, вопреки законам самой «незалежной», попросту проигнорировал судебное решение, и отказался передать родственникам Кузнецова его останки.

Николай Кузнецов – один из известнейших советских разведчиков. Еще в юности он отличался патриотизмом, стремлением к справедливости и просто фантастической способностью к изучению иностранных языков. В молодости из-за оговора Кузнецова исключали из комсомола. А на работе он вскрыл коррупционную схему, но и сам формально оказался фигурантом уголовного дела. В дальнейшем он участвовал в борьбе с бандитизмом на Урале, и на него обратили внимание органы госбезопасности. Нет, Кузнецова не оформили на службу кадровым сотрудником. Вместо этого он стал спецагентом центрального аппарата с окладом по должности оперуполномоченного. По одной из версий, руководство советских спецслужб поступило так, чтобы обойти моменты с судимостью перспективного сотрудника и его исключением из комсомола в юности. В довоенный период Кузнецов, действуя под чужим именем, участвовал в выявлении шпионов.

После нападения Третьего рейха на Советский Союз, Кузнецов сразу же попросил дать ему боевое задание. Его зачислили в состав 4-го Управления НКВД и стали готовить к действиям под видом гитлеровского офицера в тылу врага. Летом 1942 года он был направлен в отряд специального назначения «Победители» (командир – Дмитрий Медведев), действовавший в районе Ровно.

В немецкой военной форме, с документами офицера Пауля Зиберта, Кузнецов с огромным риском для жизни собирал разведывательные данные, организовывал ликвидации и захваты высокопоставленных нацистов, спасал еврейских детей.

Так, Кузнецов получил данные о секретном бункере Адольфа Гитлера «Верфольф», находившемся в районе Винницы. Он также предупредил Москву о готовящейся нацистскими спецслужбами диверсии против лидеров антигитлеровской коалиции в Тегеране. Кроме того, подтвердил информацию о подготовке вермахтом стратегического наступления летом 1943 года.

В начале 1944-го Кузнецов получил приказ следовать вместе с отступающими немецкими войсками во Львов. Однако нацисты к этому времени уже вычислили «подозрительного офицера», и разослали по своим частям соответствующие ориентировки. После этого Кузнецов решил пробиваться к партизанам или через линию фронта – к частям Красной армии. 9 марта 1944 года Кузнецов и его спутник вступили в бой с бандой коллаборационистов УПА (запрещена в РФ), которые поняли, что имеют дело не с немцами, а с советскими разведчиками. Кузнецов погиб. Его останки были обнаружены в 1959 году. А в 1960-м их перезахоронили на Холме Славы во Львове.

«Если бы меня спросили, кого я считаю самой сильной и привлекательной личностью среди плеяды борцов против фашизма, я бы без колебаний ответил: Николая Ивановича Кузнецова, великого гуманиста, уничтожавшего тех, кто хотел уничтожить человечество», — говорил известный физик, нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри.

Однако несколько десятилетий спустя уже мертвого героя ждали новые испытания. Против него ополчились потомки нацистских коллаборационистов. С 1991 года на Западной Украине начали заправлять силы, симпатизировавшие не Советскому Союзу, а гитлеровцам. Памятники Кузнецову стали сносить, а улицы, названные в его честь (и даже целый город Кузнецовск) – переименовали. Неоднократным надругательствам подвергалась и могила Героя.

В 2017 году неизвестные сбили с плиты на месте захоронения буквы и цифры. В 2018-м – она была расписана оскорбительными надписями. В 2021 году под могилу был сделан подкоп – предположительно, чтобы похитить останки или устроить взрыв. Виновных, естественно, никто не нашел.

Родственники Кузнецова, живущие в России, обращались к львовским властям с просьбой передать им прах разведчика, но им каждый раз отказывали. В конечном итоге они начали решать вопрос в судебном порядке, и на их сторону встал Верховный суд. Но мэр Львова Садовой, грубо нарушив закон, требование суда выполнять отказался.

Он объяснил это нежеланием «сотрудничать с агрессором» и намерением обменять останки Героя Советского Союза на украинских террористов, находящихся в местах лишения свободы в РФ и Донбассе.

Правозащитники написали на Садового заявление в полицию, так как неисполнение судебного решения должностным лицом – это преступление. Но реакции правоохранителей до сих пор не последовало.

«В Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, всеми способами стремящихся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны… Апогеем этого безумия стал отказ членов исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России. И это несмотря на то, что могила непримиримого борца с фашистскими оккупантами Кузнецова не единожды подвергалась осквернению… Такими действиями украинская власть, в том числе и местная, демонстрирует крайнее презрение к закону и уверенность в абсолютной безнаказанности за это. Даже в условиях, когда суды полностью подчинены власти и выполняют любую ее прихоть, всякое судебное решение, которое неудобно власти, грубо критикуется и демонстративно игнорируется. Уверены, что разнузданный шабаш вокруг памяти павших в Великой Отечественной войне, устроенный Садовым, его стремление торговать останками героев – это постыдное преступление перед совестью и моралью, новый уровень низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, еще не опускалась», — заявила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Сложившаяся ситуация – это тест для украинских властей на остатки вменяемости. Попытка взять в заложники мертвого Героя и торговать его останками красноречиво свидетельствует об уровне безнравственности украинских политиков.

Однако если представители киевского режима откажутся выполнять даже решение суда – это станет ярким свидетельством того, что на Украине царит абсолютная нацистская анархия.





