Осень на Байкале (1991)
Осень на Байкале.
Байкал – озеро, часто называемого Сибирским морем, занесенного в список Всемирного наследия и список Чудес России, уникального по своему происхождению, возрасту, красоте и экосистеме, полного загадок и тайн.
Путешествие на Байкал – целое приключение для многочисленных туристов и поклонников экстремального отдыха.
Ну а мы можем совершить видеопутешествие – посмотреть, насколько красив и необычен Байкал в разное время года, днем и ночью, в шторм и полный штиль, познакомиться с островами и бухтами.
#документальныйфильм
Иркутсктелефильм 1991
Автор сценария – Тамара Чиркова
Режиссер – Тамара Чиркова
Оператор – Владимир Ронгайнен