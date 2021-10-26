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Осень на Байкале (1991)

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Осень на Байкале.
Байкал – озеро, часто называемого Сибирским морем, занесенного в список Всемирного наследия и список Чудес России, уникального по своему происхождению, возрасту, красоте и экосистеме, полного загадок и тайн.
Путешествие на Байкал – целое приключение для многочисленных туристов и поклонников экстремального отдыха.
Ну а мы можем совершить видеопутешествие – посмотреть, насколько красив и необычен Байкал в разное время года, днем и ночью, в шторм и полный штиль, познакомиться с островами и бухтами.

#документальныйфильм
Иркутсктелефильм 1991
Автор сценария – Тамара Чиркова
Режиссер – Тамара Чиркова
Оператор – Владимир Ронгайнен

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FCdBS3XWoVY
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