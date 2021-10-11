В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 34-я Московская международная книжная ярмарка.

О том, почему спустя 76 лет важно выпускать научные книги, свидетельствующие о геноциде советского народа нацистами Третьего Рейха рассказал известный блогер, писатель и публицист Дмитрий Пучков.

«Те, кто отрицает всё советское, стремительно переходят в стан поклонников Гитлера, Маннергейма и другой сволочи», – считает писатель.

Зачем наше государство финансирует антисоветское кино, чем полезен обзор Евгения BadComedian на фильм «Чернобыль», о результатах прошедших выборов и не только – смотрите в новом выпуске рубрики "Мнение"

*Позиция автора может не совпадать с мнением редакции

00:00 О чём выпуск

00:37 Почему "Союзмуьтфильм" удалил золотую коллекцию советских мультфильмов из Ютуба и разместил на платных платформах

01:30 Почему спустя 76 лет важно выпускать научные книги о геноциде советского народа нацистами

01:45 Идеология в нашей стране антисоветская. Маннергейм, мол, убивал большевиков, а не русских. Ну тогда вы переходите в стан Гитлера и прочей сволочи.

03:00 Все хотят работать поменьше, получать побольше, хотели капитализм – наслаждайтесь. Государство вам ничего не должно теперь. Вы родину продали и предали

04:00 Никто не даст вам избавления ни Бог, ни царь и не герой

04:16 Все сказки про волшебную рыночную экономику – сказки. В любой западной стране государство прокладывает железные дороги, строит вокзалы и депо. Частный бизнес – это продажа пирожков на перроне. Когда частник орёт, что на нём держится страна – он либо идиот, либо шарлатан

05:00 То, что Илон Маск всего добился сам – обман. Он делает бизнес на деньги США при участии НАСА

05:20 О фильме Пивоварова "Раскулаченные". Почему умерли русские деревни

06:20 Как оцениваете результаты выборов в Госдуму 2021, почему была низкая явка

08:20 Об обзоре Евгения BadComedian на фильм «Чернобыль»: врут, поливают грязью, извращают подвиги предков и ходят радостные. А деньги на это даёт государство

